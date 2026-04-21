Ze świata

Nowy Jork się nasycił. Zmiana trendu

Central Park w Nowym Jorku
Źródło: TVN24
Wysokie koszty życia i najmu doprowadzają do stopniowego zmniejszania się liczby mieszkańców Nowego Jorku. Z najnowszych danych wynika, że miasto najszybciej traci klasę średnią.

W 2025 r. z Nowego Jorku wyprowadziło się więcej osób, niż się do niego wprowadziło, a wzrost liczby mieszkańców praktycznie się zatrzymał - wynika z analiz Citizens’ Budget Commission, think tanku zajmującego się finansami publicznymi.

Uwierzyli w państwowy program. Są "rozżaleni i wściekli"
Joanna Rubin-Sobolewska

Nowy Jork się zmienia

Eksperci wskazują, że miasto wciąż traci mieszkańców na rzecz innych regionów USA, a jednocześnie słabnie napływ ludności w procesie migracji międzynarodowej, który wcześniej równoważył te straty.

Nowy Jork liczy obecnie ok. 8,5 miliona mieszkańców. Według raportów Citizens' Budget Commission utrzymuje się wyraźne ujemne saldo migracji wewnętrznej - rocznie nawet ponad 100 tysięcy osób więcej wyjeżdża do innych stanów, niż się z nich przeprowadza do miasta położonego u ujścia rzeki Hudson. Trend ten szczególnie dotyczy rodzin i klasy średniej, co analitycy wiążą głównie z wysokimi kosztami utrzymania oraz mieszkań.

Korekta na rynku. Ofert przybywa
Migracja nie wystarczy

W latach 2023-2024 liczba ludności rosła przede wszystkim dzięki migracji zagranicznej, jednak w 2025 r. jej skala wyraźnie się zmniejszyła. Dane Biura Spisu Ludności (Census) wskazują, że napływ ludności do Ameryki osłabł w tym okresie, co przełożyło się także na sytuację w innych największych miastach.

W efekcie, jak podkreślają analitycy, odpływ mieszkańców z Nowego Jorku do innych części kraju - szacowany na ponad 100-130 tysięcy. osób rocznie - nie jest już w pełni kompensowany przez imigrację. Doprowadziło to do stagnacji, jeśli chodzi o wzrost liczby mieszkańców, po wcześniejszym okresie odbicia.

"Jak ma na imię?". Obama zapytał o Mamdaniego, odpowiedź rozbawiła obu
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Pandora Pictures/Shutterstock

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Uciekają bez płacenia. Skala zjawiska gwałtownie rośnie
Ze świata
Elon Musk
Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów
Tech
shutterstock_2380472519
"To rzeczywiście jest największy kryzys w historii"
Ze świata
shutterstock_2577151519
Co ze stopami procentowymi? "Wyczekująca postawa" RPP
Z kraju
Atak Izraela na Liban (8.04).
Hiszpania wzywa UE do reakcji na działania Izraela
Ze świata
Paryż
Koszty konfliktu wciąż rosną. Rząd rozważa zamrożenie wydatków
Ze świata
Stacja paliw
Zmiana cen paliw na stacjach w środę
Z kraju
kryptowaluta bitcoin shutterstock_1836343015
Problemy Zondacrypto. "Wszyscy są bogaci, ale jedynie na papierze"
Z kraju
Andrzej Domański
Domański: SAFE zero procent to iluzja
Z kraju
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Ogromna inwestycja. Wyścig nabiera tempa
Tech
shutterstock_2366880579
Kończy się czas na rozliczenie z fiskusem
Z kraju
Produkcja przemysłowa w Polsce odbiła we wrześniu 2019 roku
Najnowsze dane z przemysłu
Z kraju
pieniadze PLN shutterstock_2583895627
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Z kraju
shutterstock_1283011498
Produkt wycofany ze znanej sieci. Jest ostrzeżenie
Z kraju
Samolot lądujący na lotnisku Princess Juliana
Bilety mogą mocno podrożeć. Problemy linii lotniczych
Turystyka
gaz rury gazociąg rurociąg
Ropa znów popłynie na Zachód. Europa czeka na sygnał
Ze świata
warszawa shutterstock_2589249035
Nieufność wśród firm. Polska traci na tym miliardy
Dla firm
Donald Trump w Białym Domu
Chaos w przekazie Trumpa. "Nie można ufać jego wypowiedziom"
Ze świata
stacja paliw, benzyna, tankowanie
Tyle kosztuje dzisiaj paliwo
Z kraju
Rzym
Rząd rozważa scenariusz awaryjny. "Musimy być przygotowani"
Ze świata
Zondacrypto
Brak rady nadzorczej może utrudnić licencję Zondacrypto
Z kraju
Plac w zbombardowanej Gazie
Tyle ma kosztować odbudowa Strefy Gazy. Nowe szacunki
Ze świata
Donald Tusk, Emmanuel Macron
Tusk i Macron o atomie. "Zaufanie w pewnym sensie ponadczasowe"
Z kraju
Peter Magyar
Magyar apeluje do Zełenskiego. "Powinni go uprzejmie ponownie otworzyć"
Ze świata
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Merz zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego
Ze świata
melbourne shutterstock_1663195372
Banki się tego boją. "Instytucje finansowe muszą podwoić wysiłki"
Tech
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
KE ostro o decyzji USA. "Rosja nie powinna czerpać korzyści"
Ze świata
shutterstock_2402485723
Zondacrypto pod lupą UOKiK. Ponad 200 sygnałów
Z kraju
Stal, przemysł stalowy, Niemcy, Thyssenkrupp
Niemcy w opałach. "Nie oczekujemy już ożywienia"
Ze świata
Pokój nie przyniesie ulgi dla rynków energetycznych
"Świat utracił nawet miliard baryłek ropy"
