Ze świata Nie będzie opłat w cieśninie Ormuz. Trump ma inne rozwiązanie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Donald Trump: Iranowi bardzo niewiele zostało i bardzo chce zawrzeć umowę Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

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"Ropa płynie jak nigdy dotąd dzięki niezwykłej potędze sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social. Dodał, że cieśnina Ormuz "jest otwarta dla WSZYSTKICH statków z wyjątkiem Iranu - a to z powodu jego kłamliwego, brutalnego i nikczemnego przywództwa, które prowadzi ten kraj ku CAŁKOWITEMU ZNISZCZENIU".

Podkreślił, że USA wprowadziły "PEŁNĄ blokadę, ale wyłącznie wobec statków przypływających do irańskich portów lub z nich wypływających, bądź przewożących cokolwiek związanego z irańskim ładunkiem".

Wznowienie blokady Trump ogłosił w poniedziałek w reakcji na irańskie ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Dowództwo Centralne USA podało, że siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną jej egzekwowanie od 22 czasu polskiego we wtorek.

Cieśnina Ormuz bez opłat

W poniedziałek Trump zapowiedział też wprowadzenie przez USA opłat za ochronę cieśniny. Trump zadeklarował, że będzie pobierał opłaty jako rekompensatę za obecność wojska w wysokości 20 procent wartości ładunków statków.

We wtorkowym wpisie prezydent poinformował natomiast, że po rozmowach z przywódcami Bliskiego Wschodu postanowił "zastąpić 20-procentową opłatę zwrotu kosztów na rzecz Stanów Zjednoczonych umowami handlowymi i inwestycyjnymi, które różne państwa Zatoki będą zawierać z USA". "Inwestycje te będą OGROMNE, a jednocześnie wyjątkowo korzystne dla tych państw i ich przyszłości" - przekonywał.

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Trump: Ameryka wygrywa jak nigdy dotąd

"Ameryka znowu WYGRYWA - wygrywa jak nigdy dotąd. Czasy, w których Iran zabijał setki tysięcy ludzi, w tym 52 tysiące protestujących, DOBIEGŁY KOŃCA i, co najważniejsze, IRAN NIGDY NIE BĘDZIE POSIADAŁ BRONI JĄDROWEJ!" - napisał Trump przed spotkaniem w Białym Domu z nowym premierem Iraku Alim az-Zaidim.

Jak zauważył "New York Times", pomysł Trumpa w sprawie opłat pojawił się po tym, jak jego najbliżsi współpracownicy, w tym wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio, przez wiele miesięcy publicznie deklarowali, że administracja sprzeciwia się wszelkim opłatom pobieranym na międzynarodowych drogach wodnych. Rubio stwierdził, że takie opłaty naruszałyby prawo międzynarodowe.

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Trump wysunął też pomysł, aby sojusznicy z państw Zatoki Perskiej zwracali USA koszty zapewniania im ochrony. Obecnie jednak wydaje się, że również z tej propozycji się wycofano - zaznaczył dziennik.

Nocą z poniedziałku na wtorek siły amerykańskie przeprowadziły trzecią z rzędu serię ataków na cele w Iranie. Prezydent USA w wywiadzie radiowym z konserwatywnym publicystą Hugh Hewittem zapowiedział, że "uderzy mocno" i w poniedziałek i w kolejne dni. Portal Axios podał, że kampania uderzeń planowana jest na wiele dni.