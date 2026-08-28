Ze świata Trump chce przejąć część największych złóż ropy na świecie. "Kolosalne przedsięwzięcie" Oprac. Paulina Karpińska |

Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy: pomagamy im Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AL DRAGO / POOL

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Administracja prezydenta Donalda Trumpa prowadzi rozmowy z tymczasowym rządem Wenezueli na temat objęcia udziałów w ogromnych zasobach ropy naftowej tego południowoamerykańskiego kraju - podał portal Axios, powołując się na informacje od dwóch amerykańskich urzędników.

- Nazwanie tej umowy ogromną byłoby niedopowiedzeniem - powiedział jeden z rozmówców serwisu. - To kolosalne przedsięwzięcie - stwierdził.

W grę wchodzą pola zawierające 90 mld baryłek

Portal zaznaczył, że trwają jeszcze prace nad ostatecznym kształtem umowy, ale rozmowy dotyczą ponad tuzina wydobywających ropę pól naftowych. Nie obejmują one jednak wszystkich 300 mld baryłek udokumentowanych rezerw Wenezueli.

Pola naftowe objęte negocjacjami dysponują potwierdzonymi zasobami wynoszącymi 90 mld baryłek. W przeszłości znajdowały się pod kontrolą osób związanych z reżimem schwytanego przez USA byłego prezydenta Nicolasa Maduro, poprzednimi władzami Wenezueli, w tym niektórych oskarżonych przez wymiar sprawiedliwości, a także podmiotów powiązanych z Chinami - powiedział jeden z urzędników.

Rozmowom ma przewodzić amerykański sekretarz stanu Marco Rubio oraz pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Istotną rolę ma odgrywać również zastępca szefa personelu Białego Domu Stephen Miller.

- Dokładamy wszelkich starań, aby pokazać, że porozumienie przyniesie korzyści mieszkańcom Wenezueli, bo tak właśnie będzie - powiedział jeden z urzędników, na którego informacje powołał się portal.

Amerykańskie rezerwy ropy najniższe od czterech dekad

Historyczne porozumienie mogłoby ponad dwukrotnie zwiększyć amerykańskie rezerwy ropy naftowej dzięki dostępowi do zasobów kraju posiadającego największe udokumentowane rezerwy tego surowca na świecie.

Strategiczne rezerwy ropy naftowej USA są obecnie na najniższym poziomie od 40 lat.

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Z danych Departamentu Energii wynika, że wolumen rezerw spadł poniżej 300 milionów baryłek. To ekwiwalent mniej więcej miesięcznej produkcji tego surowca w USA. Tak niski poziom rezerw po raz ostatni notowano na początku lat 80-tych, kiedy rozpoczęło się napełnianie podziemnych rezerwuarów. Zapasy kurczą się, ponieważ USA są w trakcie uwalniania 172 milionów baryłek w odpowiedzi na zakłócenia w dostawach wywołane wojną z Iranem. Po zakończeniu trwającego poboru poziom rezerw zmniejszy się do około 243 milionów baryłek.