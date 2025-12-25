Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Mieszka tam 11 tysięcy osób, 3200 trafi na bruk. "Nie mamy, gdzie się podziać"

shutterstock_1117907831
Trump: zapewniłem rekordowe inwestycje w USA
Źródło: TVN24
Małe miasto w Nebrasce traci największego pracodawcę - zakład przetwórstwa mięsa firmy Tyson Foods. W przyszłym miesiącu gigant ma zwolnić 3200 pracowników w miejscowości zamieszkanej przez około 11 000 osób - podaje AP.

Agencja podkreśla, że Lexington w stanie Nebraska straci setki rodzin, gdyż wiele osób wyprowadzi się w poszukiwaniu nowej pracy. Exodus prawdopodobnie przyczyni się do kolejnych zwolnień - w sklepach, restauracjach, szkołach.

Tysiące osób straci pracę

Według raportu Uniwersytetu Nebraska w Lincoln łączna liczba utraconych miejsc pracy wyniesie prawdopodobnie 7000 - głównie w Lexington, ale też w okolicznych hrabstwach. Oszacowano, że roczne straty tylko i wyłącznie pracowników firmy Tyson wyniosą około 241 milionów dolarów, biorąc pod uwagę wynagrodzenia i świadczenia.

Zagraża to rozpadowi miasta, w którym amerykański sen był nadal osiągalny, gdzie imigranci, którzy nie znali angielskiego i nie ukończyli szkoły średniej, kupowali domy, wychowywali dzieci w bezpiecznej społeczności i wysyłali je na studia - opisuje AP.

Dodaje, że firma Tyson Food wyjaśnia, że zamyka zakład, aby "dostosować wielkość" swojej działalności w zakresie produkcji wołowiny w związku z historycznie niskim stanem pogłowia bydła w USA i spodziewanej stracie 600 milionów dolarów na produkcji wołowiny w następnym roku podatkowym.

Miasto w sercu USA

Lexington leży niemal w samym centrum Stanów Zjednoczonych, otoczone polami kukurydzy, silosami zbożowymi i bydłem.

Zakład został otwarty w 1990 roku - dziesięć lat później został kupiony przez Tyson Foods. Przyciągnęło to tysiące pracowników - od ekip sprzątających, osób obsługujących wózki widłowe, po pracowników na hali ubojowej i przycinających mięso.

Liczba mieszkańców wzrosła niemal dwukrotnie, a miasto rozkwitło dzięki zielonym dzielnicom, centrom rekreacyjnym, jednosalowemu kinie i dobremu systemowi szkolnictwa. Według szacunków władz szkolnych prawie połowa uczniów w Lexington ma rodziców pracujących w zakładzie.

Wielu pracowników Tyson Foods mieszka w Lexington od dziesięcioleci.

"Teraz nie ma tu przyszłości"

52-letni ojciec czwórki dzieci powiedział AP, że zostanie w Lexington jeszcze przez kilka miesięcy i będzie szukał pracy, chociaż "teraz nie ma tu przyszłości". - Chodzi przede wszystkim o dom, a nie o pracę - wyjaśnił.

Tysiące pracowników firmy Tyson ma kredyty hipoteczne, spłaca raty za samochody i ubezpieczenia, płaci podatki od nieruchomości lub czesne - wielu nie będzie w stanie tego robić, ponieważ nie będą mieli dochodów - pisze AP.

Podkreśla, że dla wielu znalezienie innej pracy nie jest łatwe, szczególnie dla starszych pracowników, którzy nie mówią po angielsku, nie ukończyli szkoły średniej i nie znają się na komputerach. Niektórzy ostatni raz szukali pracy kilkadziesiąt lat temu.

- Nie będzie to łatwe. Zaczynaliśmy tu od zera i teraz nadszedł czas, aby znowu zacząć od zera - powiedział Fernando Sanchez, który pracował w zakładzie od 35 lat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
USA gotowe do uderzenia? Takich sił nie zgromadzono od dekad

USA gotowe do uderzenia? Takich sił nie zgromadzono od dekad

Maciej Michałek
Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin

Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin

Michał Sznajder

Tragiczny efekt domina

Efekt domina może wyglądać mniej więcej tak: jeśli 1000 rodzin opuści miasto, a może i dwa razy więcej - to w szkołach pozostaną puste miejsca, co doprowadzi do zwolnień nauczycieli; w restauracjach, sklepach i innych lokalach będzie znacznie mniej klientów - opisuje ekonomista Michael Hicks z Indiana Ball State University.

Większość klientów restauracji Los Jalapenos, meksykańskiej restauracji położonej przy tej samej ulicy co fabryka, to pracownicy firmy Tyson. - Jeśli nie będę w stanie spłacać rachunków, restauracja zostanie zamknięta. Nie mamy, gdzie się podziać – powiedział właściciel Armando Martinez.

Tyson Foods to jeden z największych producentów mięsa na świecie, obok JBS N.V.
Tyson Foods to jeden z największych producentów mięsa na świecie, obok JBS N.V.
Źródło: mark reinstein/Shutterstock

Jedyna deska ratunku

Wiele osób, w tym burmistrz Joe Pepplitsch, ma nadzieję, że Tyson wystawi zakład na sprzedaż, a nowa firma zapewni nowe miejsca pracy. To jednak wymaga czasu, negocjacji, remontów i nie ma gwarancji, że powstanie porównywalna liczba miejsc pracy.

Pepplitsch zaznaczył, że Tyson nie musiał płacić podatków miejskich dzięki umowie wynegocjowanej wiele lat temu. Jego zdaniem "Tyson ma dług wobec tej społeczności". - Myślę, że mają oni obowiązek pomóc złagodzić niektóre skutki tej sytuacji - dodał.

Agencja AP poprosiła Tyson Foods o komentarz na temat planów dotyczących zakładu w Lexington. Firma oświadczyła, że "obecnie sprawdza, w jaki sposób można zmienić przeznaczenie obiektu w ramach własnej sieci produkcyjnej". Nie podała jednak żadnych szczegółów ani nie poinformowała, czy planuje zaoferować wsparcie społeczności lokalnej w związku z zamknięciem zakładu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /kris

Źródło: AP

Źródło zdjęcia głównego: mark reinstein/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USAZwolnienia grupowezwolnieniaRynek pracy
Zobacz także:
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
Moto
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni
Z kraju
pap_20251023_191
Dwa wieki tradycji, setki milionów sztuk. "Parze królewskiej zajmie kilka dni"
loteria powerball
Gigantyczna kumulacja rozbita. Rekordowe losowanie
Pieniądze
telefon szpieg hacker
Groźne konsekwencje sykofancji. "Powoduje niekorzystne reakcje, nawet psychozy"
Tech
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
USA wprowadzają "kwarantannę". "Wywierają ogromną presję"
shutterstock_2156725749
Niemiecki problem. "Nie ma sygnałów optymizmu"
Mateusz Morawiecki
Pozywają polskie państwo na 1,5 miliarda. Chodzi o decyzję Morawieckiego
Z kraju
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"
Turystyka
santander-shutterstock_2283626043
Koniec Santandera, początek Erste. Co to oznacza dla klientów
Z kraju
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie rozmawiają z Węgrami. Chodzi o serbskiego giganta
Donald Trump
Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA
Stambuł w Turcji. Zdjęcie ilustracyjne
Płaca minimalna ostro w górę. Wzrost o 27 procent
AdobeStock_1724630987
Zabawka dla dorosłych prezentem roku pod choinkę
shutterstock_2250571743
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Francuska niższa izba parlamentu uchwaliła ustawę specjalną w związku z brakiem budżetu na 2026 rok
Największy kraj Unii Europejskiej bez budżetu. Ratuje się ustawą specjalną
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: co ty Jarku wiesz o tankowaniu
Z kraju
Paczki, przesyłki kurierskie
Fiskus zabrał się za przesyłki. Nieprawidłowości w co piątej
Handel
Siedziba ministerstwa rolnictwa
Chiny uderzają w Europę. Jest komunikat polskiego resortu
Handel
23 1930 fpf cl-0016
Domański podał, ile wydał na święta
Pieniądze
Waldemar Żurek
Zmiany dotyczące ksiąg wieczystych. Żurek: ważne dla obywateli
Z kraju
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Silesii Grzegorz Babij (trzeci od lewej) z pismem od ministra energii Miłosza Motyki
"To jest strzał w twarz". Ostra reakcja na apel ministra
Z kraju
shutterstock_2230417795
Coraz więcej podróbek czekolady. Na co zwracać uwagę
Z kraju
Kraków
Szykuje się rewolucja w branży. Kary do 50 tysięcy złotych
Turystyka
shutterstock_2236690739
Największa gospodarka zaskoczyła. "W kształcie litery K"
shutterstock_2715690879
95 procent ze spadkami. "Najsilniej zareagował Sopot"
Nieruchomości
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
Najnowsze
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica