Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Nastroje konsumentów na historycznie niskim poziomie. Wojna uderza w Amerykanów

|
Nowy Jork USA
Trump: myślimy, że będzie samolot będzie gotowy do 4 lipca
Źródło: Reuters
Wskaźnik nastroju konsumentów, który mierzy stosunek do osobistej sytuacji finansowej oraz ogólnego stanu gospodarki, osiągnął w USA rekordowo niski poziom. Opublikowane w piątek najnowsze badanie nastrojów Uniwersytetu Michigan wykazało, że na początku maja wstępny odczyt indeksu spadł do najniższego poziomu w historii prowadzenia statystyk, czyli od 1952 roku.

Poprzedni rekordowo niski poziom odnotowano zaledwie miesiąc temu, co oznacza, że nastroje są obecnie gorsze niż podczas Wielkiej Recesji, pandemii czy późniejszego skoku inflacji. Wśród przyczyn tak niskiego wyniku w pierwszej kolejności wymieniana jest przeciągająca sie wojna z Iranem, która utrzymuje ceny energii na bardzo wysokim poziomie.

"Około jedna trzecia konsumentów spontanicznie wymieniła ceny benzyny, a około 30 proc. wspomniało o cłach" - przekazała w komunikacie Joanne Hsu, dyrektor badania. "Podsumowując, konsumenci wciąż czują się przytłoczeni presją kosztową, na której czele stoją drastycznie rosnące ceny na stacjach paliw".

"25. poprawka!". Nawet zwolennicy Trumpa mówią o odsunięciu go od władzy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"25. poprawka!". Nawet zwolennicy Trumpa mówią o odsunięciu go od władzy

Michał Sznajder

Rola cen paliw

Hsu dodała, że wydarzenia na Bliskim Wschodzie raczej nie przełożą się na poprawę nastrojów, dopóki zakłócenia w dostawach nie zostaną w pełni rozwiązane, a ceny energii nie spadną.

Ceny paliw mają kluczowy wpływ na to, jak ludzie postrzegają gospodarkę, a krajowa średnia cena za galon benzyny od tygodni utrzymuje się powyżej 4 dolarów. Wynika to z faktu, że światowe ceny energii pozostają wysokie z powodu trwającego zamknięcia cieśniny Ormuz - kluczowego szlaku wodnego, przez który przepływa 20 proc. światowej ropy oraz szereg innych surowców.

"W ostrym kontraście do inwestorów, konsumenci czują się obecnie fatalnie. Trudno dostrzec ścieżkę do odbicia nastrojów, przynajmniej dopóki ceny benzyny nie zaczną trwale spadać" - napisał w piątkowej notatce analitycznej Oren Klachkin, ekonomista ds. rynków finansowych w Nationwide.

Nowa broń w arsenale. "Jest szybka, jest jej dużo"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowa broń w arsenale. "Jest szybka, jest jej dużo"

Łukasz Figielski

Wpływ złych nastrojów na gospodarkę

Mimo to, rekordowo niskie nastroje prawdopodobnie nie przełożą się na gwałtowne ograniczenie wydatków konsumenckich, które odpowiadają za około dwie trzecie amerykańskiej gospodarki. Okresy pogorszenia nastrojów w ostatnich latach nie wywoływały osłabienia wydatków - tak było w 2022 roku, gdy inflacja osiągnęła najwyższy poziom od 40 lat, oraz w zeszłym roku, gdy prezydent Donald Trump ogłosił wprowadzenie szerokich ceł - przypomina CNN.

Kluczowym powodem, dla którego Amerykanie nie ograniczyli wydatków, mimo złego samopoczucia ekonomicznego, jest odporność amerykańskiego rynku pracy. Choć tempo zatrudniania spadło w porównaniu do okresu po pandemii, liczba zwolnień nie wzrosła ponad normę, co pozwoliło utrzymać stopę bezrobocia w ryzach. Nowe dane o zatrudnieniu opublikowane w piątek pokazały, że stopa bezrobocia w kwietniu utrzymała się na poziomie 4,3 proc., a pracodawcy utworzyli 115 tys. nowych miejsc pracy. Jest to wynik lepszy od oczekiwań.

Mimo że Amerykanie zachowują pracę, która pozwala im na wydawanie pieniędzy, prawdopodobnie zmieniają swoje zachowania zakupowe. Przede wszystkim wymuszają to wyższe ceny paliw, które pochłaniają większą część ich wynagrodzeń, a cła Trumpa podnoszą ceny niektórych towarów.

To był cios w gospodarkę Chin
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To był cios w gospodarkę Chin

Maciej Michałek

Wzrost obaw o ceny

Wskaźnik "Bieżącej Sytuacji Ekonomicznej" w badaniu Michigan spadł na początku maja o 9 proc., osiągając poziom 47,8 pkt. Według komunikatu wynika to z "gwałtownego wzrostu obaw o wysokie ceny, wpływających zarówno na finanse osobiste, jak i na ocenę warunków do dokonywania większych zakupów".

Zjawisko to już uderza w niektóre firmy: Whirlpool, gigant branży AGD, odnotował w wynikach za pierwszy kwartał zyski niższe od szacunków analityków. Po publikacji raportu akcje spółki spadły nawet o 20 proc. W wywiadzie dla Yahoo Finance dyrektor finansowa Whirlpool, Roxanne Warner, stwierdziła, że popyt na sprzęt gospodarstwa domowego "spadł do poziomów recesyjnych", wskazując niskie nastroje konsumentów jako główną przyczynę.

- Branża skurczyła się o około 7,4 proc. Po raz ostatni takie poziomy widzieliśmy podczas wielkiego kryzysu finansowego - podsumowała.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: orocarin/AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
USAGospodarkacenyBezrobocie
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej
Brzezinski: sojusz nie jest jeszcze martwy
Z kraju
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Irańskie tankowce wymknęły się USA. Napięcia w cieśninie Ormuz
Donald Trump
Wizerunkowy upadek USA. Gorszy wynik od Rosji i Chin
Kryptowaluty PLN
Kolejne podejście rządu do kryptowalut. "Prezydent już nie ma argumentów"
Z kraju
shutterstock_2722254235
To paliwo może wesprzeć europejskie lotnictwo
Teheran, Iran
Oni zyskali najwięcej na wojnie na Bliskim Wschodzie. Miliardowe zyski
Stacja paliw, benzyna
Dobra wiadomość dla kierowców. "Dalsze lekkie obniżki"
Moto
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełnomocniczka ds. SAFE
Ile kosztuje program SAFE? Sobkowiak-Czarnecka wyjaśnia
Z kraju
SAFE
Premier po podpisaniu umowy SAFE: Polska dzisiaj realnie rządzi w Europie
Z kraju
Kryptowaluty bitcoin
"Sejm w trybie pilnym przyjmie tę ustawę"
Z kraju
borsuk - Mike Mareen shutterstock_2190493457
"Potwór z Tarnowa to duma polskiego przemysłu zbrojeniowego". Gdzie trafią środki z SAFE?
Z kraju
temat paliwa
Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
Truskawki
Tyle kosztują w tym roku polskie truskawki
Handel
ludzie, ulica, tłum, przechodnie, obywatele
Bezrobocie w kwietniu w dół. Szacunki resortu pracy
Dla pracownika
Niemcy, ludzie
"Nieodpowiedzialna wojna w Iranie" uderza w niemiecką gospodarkę
ropa
Rynek ropy "na krawędzi całkowitego załamania"
Rynki
Wołodymyr Zełenski
Ataki dronów w Rosji. Zełenski: celem była kluczowa rafineria
prąd, energia, przedłużacz
Szok energetyczny. Wysokie ceny przenikają do gospodarki
Z kraju
samochód kluczyk
Tysiące przedsiębiorców nie reguluje rat. KRD alarmuje
Pieniądze
Donald Trump
Globalne cła Trumpa pod lupą sądu. Zapadł wyrok
Handel
lotto shutterstock_2243440457
Duża kumulacja w Lotto
Z kraju
smartfon smartfony sklep shutterstock_1051250048
Opłata z zaskoczenia. "Ceny na półkach mogą wzrosnąć"
Łukasz Figielski
Prezydent USA Donald Trump
Trump zmienił decyzję po rozmowie z Von der Leyen
Loty samolotem
Niemal tysiąc odwołanych lotów w wakacje. Linia w trudnej sytuacji
Posiedzenie sztabu kryzysowego, pożar lasu-06.05.26
"Polska będzie pierwszym krajem". W piątek podpiszą umowę w sprawie SAFE
Z kraju
Donald Trump
Iran może przetrwać do 4 miesięcy. Prognoza wywiadu
złoto, srebro, metale szlachetne
Co czeka złoto? "Przerwa przed najsilniejszą hossą"
Rynki
złotówka shutterstock_1189131880
Wojenne spadki nie powinny zniechęcać do oszczędności emerytalnych
Z kraju
Adam Glapiński
"Perspektywa obniżek mało prawdopodobna". Prezes NBP po decyzji RPP
Z kraju
Samolot paliwo tankowanie
Linie lotnicze w kryzysie. Państwo zapowiada pomoc

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica