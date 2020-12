USA nakładają sankcje na Turcję. Za zakupy w Rosji

Waszyngton ostrzegał

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oznajmił, że Waszyngton ostrzegał Turcję, iż zakup S-400 będzie stanowił zagrożenie dla amerykańskiej technologii wojskowej i żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Zaapelował do tureckich władz, by w porozumieniu z Ameryką rozwiązały ten problem. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan powiedział, że Ankara oczekuje, iż NATO i USA będą wspierały Turcję jako swego sojusznika i nie będą nakładały na nią sankcji w związku z nabyciem systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400. Retorsje zastosowano na mocy Ustawy o Przeciwdziałaniu Przeciwnikom Ameryki poprzez Sankcje (CAATSA). Przedstawiciele resortu amerykańskiej dyplomacji podkreślają, że do ogłoszenia sankcji dochodzi po serii ostrzeżeń pod adresem Ankary, oficjalnie sojusznika USA w ramach NATO.