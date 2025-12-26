Gigantyczna wygrana na loterii. Tu sprzedano zwycięski kupon

W losowaniu Powerball z 24 grudnia padły liczby: 4, 25, 31, 52, 59 oraz numer Powerball 19. Mnożnik Power Play wyniósł 2. Było to 47. losowanie w tej serii - co stanowi rekord.
Tu kupiono zwycięski los w Powerball
Jak podano w komunikacie Powerball, "sprzedaż biletów w ostatnich godzinach przed losowaniem w środę podniosła wartość puli do 1,817 miliarda dolarów, z opcją jednorazowej wypłaty gotówką w wysokości 834,9 miliona dolarów". To druga co do wielkości wygrana w historii amerykańskich loterii.
Zwycięski kupon został zakupiony na stacji paliw Murphy USA w miejscowości Cabot w stanie Arkansas.
- Gratulacje dla naszego nowego zwycięzcy Powerball! To naprawdę niezwykła, odmieniająca życie wygrana - powiedział Matt Strawn, przewodniczący grupy Powerball Product Group i dyrektor generalny Iowa Lottery, cytowany przez CNN.
Cabot to przedmieście Little Rock, zamieszkane przez ponad 27 tysięcy osób.
Osiem milionowych wygranych
Choć w środowym losowaniu padła tylko jedna główna wygrana, osiem innych kuponów przyniosło swoim właścicielom po milion dolarów. Szczęśliwe losy sprzedano w stanach: Kalifornia, Indiana, Michigan, Nowy Jork, Ohio, Pensylwania oraz Wirginia.
"W całym kraju 114 losów wygrało po 50 tysięcy dolarów, a 31 losów - po 100 tysięcy" - poinformowali organizatorzy loterii.
Po historycznej wygranej jackpot Powerball został zresetowany do 20 milionów dolarów - tyle wyniesie pula na kolejne losowanie w sobotę.
