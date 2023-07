Mastercard żąda by apteki przestały akceptować transakcje związane z marihuaną

Mastercard przekazał instytucjom finansowym w USA, by przestały zezwalać na akceptowanie transakcji związanych z marihuaną wydanymi przez nich kartami debetowymi. W ten sposób zadał cios branży, która istnieje na obrzeżach systemu finansowego przez swój nie do końca określony status - legalna w wielu stanach, ale nie na szczeblu federalnym.

Legalna i nielegalna zarazem

Dyrektor generalny Sunburn Cannabis, Brady Cobb, przekazał w oświadczeniu, że "to posunięcie jest kolejnym ciosem dla legalnego przemysłu konopi indyjskich i pacjentów/konsumentów, którzy chcą uzyskać do niej dostęp".

Obecnie marihuana jest legalna w 23 stanów, a także w Dystrykcie Kolumbii, Guam i na Marianach Północnych. Są to: Minnesota, Virginia, Maryland, Delaware, Missouri, Connecticut, New York, Rhode Island, Vermont, Washington, New Jersey, New Mexico, Montana, Arizona, Maine, Illinois, Michigan, Massachusetts, California, Nevada, Alaska, Oregon, Washington D.C., Colorado.