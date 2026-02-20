Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Wyniki głosowania

Donald Trump
Trump na inauguracji Rady Pokoju. "To jest naprawdę świetna robota"
Źródło: TVN24
Senat Florydy przyjął ustawę zmieniającą nazwę Palm Beach International Airport na cześć prezydenta USA Donalda Trumpa. Decyzja zapadła mimo sprzeciwu demokratów i kontrowersji wokół zastrzeżonych znaków towarowych.

Projekt ustawy został przegłosowany przez senatorów stanowych stosunkiem głosów 25 do 11. Przeciw byli wyłącznie demokraci. Dwa dni wcześniej analogiczną decyzję podjęła Izba Reprezentantów Florydy, gdzie projekt przeszedł większością 81 do 30 głosów.

Lotnisko imienia Donalda Trumpa

Ustawa czeka teraz na podpis gubernatora Florydy Rona DeSantisa. Zmiana nazwy wymaga także akceptacji Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA). Zgodnie z treścią dokumentu nowe przepisy miałyby wejść w życie na początku lipca.

Republikańscy liderzy w stanie podkreślali, że chcą uhonorować Donalda Trumpa, który jako pierwszy urzędujący prezydent na stałe mieszka na Florydzie.

- To rodzinne miasto prezydenta, mieszka pięć mil od lotniska - powiedziała współautorka projektu, republikańska deputowana Meg Weinberger.

Trump, urodzony w Nowym Jorku, w 2019 roku zmienił miejsce zamieszkania na Florydę, wskazując Mar-a-Lago w Palm Beach jako swoją stałą rezydencję.

Biały Dom nie skomentował dotąd decyzji dotyczącej nazwy lotniska w Palm Beach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezydent USA Donald Trump rozważa przeprowadzenie ataku na Iran
"10-15 dni" albo "wydarzą się naprawdę złe rzeczy"
TVN24
Marcin Bosacki
Fort Trump w Polsce? Wiceszef MSZ o "lizusowskim" pomyśle
TVN24
Donald Trump
Trump zareagował na wywiad Obamy. Wpis o UFO
TVN24

Sprzeciw demokratów

Kongresmenka stanowa Lois Frankel, reprezentująca West Palm Beach, w oświadczeniu po głosowaniu oceniła, że decyzja republikańskiej większości była niewłaściwa.

"To błędne i niesprawiedliwe, że kontrolowana przez republikanów legislatura Florydy zignorowała głos mieszkańców hrabstwa Palm Beach, forsując ustawę o zmianie nazwy lotniska Palm Beach International Airport bez zapewnienia mieszkańcom realnej możliwości wypowiedzenia się" - napisała.

Jeszcze przed głosowaniem część stanowych demokratów zwracała uwagę na zgłoszenia znaków towarowych złożone w ubiegłym tygodniu przez prywatny podmiot obsługujący licencje i znaki towarowe organizacji Trumpa.

Chodzi o nazwy: Donald J. Trump International Airport, President Donald J. Trump International Airport oraz skrót DJT.

Demokratyczny senator stanowy Shevrin Jones zgłosił poprawkę do towarzyszącego projektu ustawy, która miała wprost uniemożliwić organizacji Trumpa czerpanie zysków z licencji znaku towarowego. Poprawka nie została jednak przyjęta.

- Żaden prezydent, ani demokrata, ani republikanin, nie powinien móc czerpać korzyści z licencji znaku towarowego lotniska - argumentował Jones.

Kwestia tantiem

Rzeczniczka Trump Organization Kimberly Benza zapewniła, że ani Trump, ani jego rodzina nie będą otrzymywać żadnych tantiem ani opłat licencyjnych w związku ze zmianą nazwy lotniska.

- Prezydent i jego rodzina nie otrzymają żadnych tantiem, opłat licencyjnych ani jakiegokolwiek wynagrodzenia finansowego z tytułu proponowanej zmiany nazwy lotniska - podkreśliła.

Dodała, że ustawa wymaga zawarcia umowy licencyjnej z organizacją, ale firma jest gotowa udzielić takiego prawa hrabstwu bezpłatnie.

Trumpmania przechodzi najśmielsze oczekiwania

Zmiana nazwy lotniska wpisuje się w trend nadawania imienia Trumpa różnym instytucjom i inicjatywom. Jego nazwisko pojawiło się już m.in. przy Kennedy Center, US Institute of Peace, klasie okrętów wojennych, kontach oszczędnościowych dla dzieci czy platformie leków na receptę TrumpRx.

Prezydent miał również proponować zmianę nazwy waszyngtońskiego lotniska Dulles International Airport oraz nowojorskiej stacji Penn Station na swoje nazwisko.

Ewentualne przyjęcie takich rozwiązań mogłoby jednak rodzić pomyłki, pojawiłyby się bowiem dwa lotniska nazwane imieniem tego samego prezydenta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa /kris

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ERIK S. LESSER

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSA
Zobacz także:
portfel euro shutterstock_2066875919
Euro w Polsce? Zaskakujące wyniki badania
Z kraju
Viktor Orban
Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream
Ze świata
Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni
Tech
Podpisano umowę kredytu na finansowanie modernizacji Lotniska Chopina
Lotniskowy kredyt gigant. "Będziemy mogli obsłużyć ponad 30 milionów pasażerów rocznie"
Z kraju
Karol Nawrocki
Apel do prezydenta. "Stańmy wspólnie"
Z kraju
Jeffrey Epstein (2004)
Ugoda byłych pracowników Epsteina. Kwota sięga dziesiątków milionów
Ze świata
Tusk i Nawrocki
Wrócą do tego, co zawetował prezydent. "Komuś trzeba coś zmniejszyć, a komuś zwiększyć"
Z kraju
Ursula von der Leyen na nieformalnym szczycie UE
Zmiana unijnej polityki na horyzoncie. "Made in Europe"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Decyzja ZUS i "niech sobie ubezpieczony radzi". "W grę wchodzą bardzo wysokie kwoty"
Joanna Rubin-Sobolewska
Argentyna, protesty przeciwko reformie prawa pracy
Strajk generalny i fala protestów. To reakcja na reformę
Ze świata
Andrzej Domański
Polska częścią "wielkiej szóstki"
Ze świata
Kobieta została skazana.
Administracja skarbowa ostrzega. "Próbują wyłudzić dane"
Z kraju
Ropa, pole naftowe, Syria
Rynek ropy nerwowy. Iran w centrum uwagi
Rynki
Droga autostrada A1 korek samochody
Nowe znaki na polskich drogach. Zmiany weszły w życie
Moto
Bill Gates
Echa akt Epsteina. Gates zrezygnował w ostatniej chwili
Tech
pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Tę ustawę prezydent też zawetował
Z kraju
Lody
Największa firma spożywcza na świecie rezygnuje z lodów
Handel
Fabryka w Wałbrzychu (zdjęcie z grudnia 2021)
"Wybraliśmy Polskę". Druga taka fabryka w Europie
Moto
Rosja Kreml Plac Czerwony
Telegram: oskarżenia rosyjskiego rządu są sfabrykowane
Tech
shutterstock_2604581091
Ryzyko groźnych usterek. Setki tysięcy aut objętych akcją serwisową
Moto
Senat
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Z kraju
pap_20090522_0L8
Nie tylko Węgry i Słowacja. Już trzy kraje mają blokować sankcje na Rosję
Ze świata
telefon, bankomat, smartfon
Nowy limit w bankomatach
Z kraju
Donald Tusk w Zielonce
Tusk: to nie jest tylko gra słów
Z kraju
Pekin, Chiny
Fala przybiera na sile. Prześwietlają "półnagich" urzędników
Ze świata
Donald Trump
"Szef traci cierpliwość". Na rynku poruszenie
Rynki
fabryka hala praca S shutterstock_1064126297
"1:0 dla pogody". Nowe dane z gospodarki
Z kraju
shutterstock_2579679015
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Tąpnięcie"
Z kraju
Kevin Hassett pap_20251216_1KV
Nie dostał nominacji, teraz uderza. "Ten artykuł jest żenujący"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica