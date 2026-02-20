Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Wyniki głosowania

Trump na inauguracji Rady Pokoju. "To jest naprawdę świetna robota" Źródło: TVN24

Projekt ustawy został przegłosowany przez senatorów stanowych stosunkiem głosów 25 do 11. Przeciw byli wyłącznie demokraci. Dwa dni wcześniej analogiczną decyzję podjęła Izba Reprezentantów Florydy, gdzie projekt przeszedł większością 81 do 30 głosów.

Lotnisko imienia Donalda Trumpa

Ustawa czeka teraz na podpis gubernatora Florydy Rona DeSantisa. Zmiana nazwy wymaga także akceptacji Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA). Zgodnie z treścią dokumentu nowe przepisy miałyby wejść w życie na początku lipca.

Republikańscy liderzy w stanie podkreślali, że chcą uhonorować Donalda Trumpa, który jako pierwszy urzędujący prezydent na stałe mieszka na Florydzie.

- To rodzinne miasto prezydenta, mieszka pięć mil od lotniska - powiedziała współautorka projektu, republikańska deputowana Meg Weinberger.

Trump, urodzony w Nowym Jorku, w 2019 roku zmienił miejsce zamieszkania na Florydę, wskazując Mar-a-Lago w Palm Beach jako swoją stałą rezydencję.

Biały Dom nie skomentował dotąd decyzji dotyczącej nazwy lotniska w Palm Beach.

Sprzeciw demokratów

Kongresmenka stanowa Lois Frankel, reprezentująca West Palm Beach, w oświadczeniu po głosowaniu oceniła, że decyzja republikańskiej większości była niewłaściwa.

"To błędne i niesprawiedliwe, że kontrolowana przez republikanów legislatura Florydy zignorowała głos mieszkańców hrabstwa Palm Beach, forsując ustawę o zmianie nazwy lotniska Palm Beach International Airport bez zapewnienia mieszkańcom realnej możliwości wypowiedzenia się" - napisała.

Jeszcze przed głosowaniem część stanowych demokratów zwracała uwagę na zgłoszenia znaków towarowych złożone w ubiegłym tygodniu przez prywatny podmiot obsługujący licencje i znaki towarowe organizacji Trumpa.

Chodzi o nazwy: Donald J. Trump International Airport, President Donald J. Trump International Airport oraz skrót DJT.

Demokratyczny senator stanowy Shevrin Jones zgłosił poprawkę do towarzyszącego projektu ustawy, która miała wprost uniemożliwić organizacji Trumpa czerpanie zysków z licencji znaku towarowego. Poprawka nie została jednak przyjęta.

- Żaden prezydent, ani demokrata, ani republikanin, nie powinien móc czerpać korzyści z licencji znaku towarowego lotniska - argumentował Jones.

Kwestia tantiem

Rzeczniczka Trump Organization Kimberly Benza zapewniła, że ani Trump, ani jego rodzina nie będą otrzymywać żadnych tantiem ani opłat licencyjnych w związku ze zmianą nazwy lotniska.

- Prezydent i jego rodzina nie otrzymają żadnych tantiem, opłat licencyjnych ani jakiegokolwiek wynagrodzenia finansowego z tytułu proponowanej zmiany nazwy lotniska - podkreśliła.

Dodała, że ustawa wymaga zawarcia umowy licencyjnej z organizacją, ale firma jest gotowa udzielić takiego prawa hrabstwu bezpłatnie.

Trumpmania przechodzi najśmielsze oczekiwania

Zmiana nazwy lotniska wpisuje się w trend nadawania imienia Trumpa różnym instytucjom i inicjatywom. Jego nazwisko pojawiło się już m.in. przy Kennedy Center, US Institute of Peace, klasie okrętów wojennych, kontach oszczędnościowych dla dzieci czy platformie leków na receptę TrumpRx.

Prezydent miał również proponować zmianę nazwy waszyngtońskiego lotniska Dulles International Airport oraz nowojorskiej stacji Penn Station na swoje nazwisko.

Ewentualne przyjęcie takich rozwiązań mogłoby jednak rodzić pomyłki, pojawiłyby się bowiem dwa lotniska nazwane imieniem tego samego prezydenta.

Opracował Jan Sowa /kris