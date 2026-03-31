Lotnisko imienia Trumpa. Jest decyzja

Gubernator Florydy Ron DeSantis podpisał w poniedziałek ustawę o nadaniu imienia prezydenta Donalda Trumpa międzynarodowemu portowi lotniczemu w Palm Beach - poinformował syn prezydenta Eric Trump. Zmiana nazwy, zaproponowana przez republikanów, ma wejść w życie 1 lipca.
Imienia Donalda Trumpa
Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem.
- W Palm Beach na Florydzie jest bulwar Trumpa.
- Za milion dolarów można kupić tzw. złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA.
- W ramach programu "Konta Trumpa" dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych mają otrzymać od rządu po 1 tys. dolarów na konto inwestycyjne.
- Marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne "typu Trump".
Ponadto pod koniec ubiegłego roku waszyngtońska sala koncertowa Kennedy Center zmieniła nazwę na Trump-Kennedy Center.
Na początku grudnia amerykańskie media podały natomiast, że na mieszczącym się w stolicy budynku Instytutu Pokoju pojawiła się nowa nazwa: Instytut Pokoju im. Donalda J. Trumpa.
Źródło: PAP
