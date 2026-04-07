Ze świata

Amerykańskie lotniska z mniejszą ochroną? Trump zapowiada zwolnienia

Donald Trump
Trump: wtorek to ostateczny termin dla Iranu
Biały Dom zaproponował obniżenie budżetu oraz zwolnienie 9,4 tys. pracowników Administracji do spraw Bezpieczeństwa Transportu (TSA) - podał we wtorek Reuters. Agencja, licząca obecnie około 60 tysięcy pracowników, odpowiada za kontrolę bezpieczeństwa na lotniskach w całych Stanach Zjednoczonych.

Szczegóły planu zawarto w projekcie budżetu Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), który nadzoruje TSA. Propozycje stanowią część budżetu Białego Domu na kolejny rok fiskalny.

Trump zaproponował, aby mniejsze porty lotnicze korzystały z usług prywatnych firm ochroniarskich zamiast funkcjonariuszy TSA. Ten krok miałby być pierwszym etapem szerszej prywatyzacji agencji utworzonej po zamachach z 11 września 2001 roku. Według szacunków Białego Domu zmiana pozwoliłaby zredukować listę płac TSA o ponad 4,5 tys. etatów.

Kolejne 4,8 tys. miejsc pracy miałoby zostać zlikwidowanych dzięki poprawie efektywności, zakończeniu obsługi przy wyjściach oraz eliminacji stanowisk uznanych za zbędne. W sumie oszczędności wynikające z cięć przekroczyłyby 500 milionów dolarów.

Związkowcy ostrzegają, że cięcia w TSA osłabią bezpieczeństwo
Związkowcy ostrzegają, że cięcia w TSA osłabią bezpieczeństwo
Spór o bezpieczeństwo i skutki polityczne

Związek zawodowy American Federation of Government Employees, reprezentujący funkcjonariuszy TSA, stanowczo sprzeciwia się prywatyzacji. Związkowcy ostrzegają, że takie działania mogą osłabić bezpieczeństwo podróży lotniczych i doprowadzić do pogorszenia warunków pracy.

Część republikańskich kongresmenów popiera prywatyzację TSA, widząc w niej sposób na ograniczenie kosztów i zwiększenie efektywności. Kongres ma przeprowadzić przesłuchania w sprawie budżetu jeszcze w tym miesiącu, aby wypracować nowe porozumienie przed końcem roku fiskalnego, przypadającym na 30 września.

Czytaj też: "Ktoś coś ujawnił". Trump zapowiada konsekwencje

Problemy z funkcjonowaniem TSA

TSA straciła już ponad 1600 pracowników w wyniku problemów z finansowaniem rządu jesienią ubiegłego roku i na początku bieżącego. Obecnie około 50 tysięcy kontrolerów bezpieczeństwa to pracownicy federalni.

Trump wielokrotnie krytykował TSA za nieefektywność i zbyt uciążliwe procedury bezpieczeństwa. W pierwszym dniu urzędowania w 2025 roku zwolnił jej szefa, Davida Pekoskego, i do tej pory nie wyznaczył następcy.

W ubiegłym roku Biały Dom stwierdził, że "TSA konsekwentnie oblewa audyty, jednocześnie wprowadzając uciążliwe środki kontroli naruszające prywatność i godność Amerykanów".

Zapowiedź "zdziesiątkowania" Iranu. Rynek ropy reaguje błyskawicznie
Zapowiedź "zdziesiątkowania" Iranu. Rynek ropy reaguje błyskawicznie

Rekordowy ruch pasażerski

W czasie administracji Bidena TSA zwiększyła zatrudnienie i poprawiła wydajność kontroli. W 2024 roku agencja skontrolowała 904 miliony pasażerów - to rekordowy wynik i wzrost o 5 procent w porównaniu z rokiem 2023.

Propozycje Donalda Trumpa mogą więc oznaczać jeden z największych zwrotów w historii funkcjonowania TSA, a ich realizacja będzie zależeć od decyzji Kongresu i dalszego przebiegu procesu budżetowego.

Zobacz także:
francja stacja benzynowa paliwa
Jedna piąta stacji ma problemy z paliwem
Ze świata
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Kredyt mieszkaniowy z pomocą państwa? "Niezrozumiały"
Nieruchomości
Donald Trump
Zapowiedź "zdziesiątkowania" Iranu. Rynek ropy reaguje błyskawicznie
Rynki
Tankowanie
Tyle dziś kosztuje paliwo. Ceny Pb95, Pb98, ON
Z kraju
Kanye West
Sponsorzy bojkotują festiwal po ogłoszeniu głównej gwiazdy
Ze świata
Samochody elektryczne - ładowarki
Samochody elektryczne w Polsce. Ponad dwukrotny wzrost liczby ładowarek na MOP-ach
Moto
Cieśnina Ormuz, tankowiec
Dwa tankowce w drodze. Możliwy test irańskiej blokady
Ze świata
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
Niebezpieczne produkty i uzależniające aplikacje. Bruksela bada chińskie platformy
Handel
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Rynek ropy reaguje na groźby Trumpa i zapowiedź zawieszenia broni
Rynki
NBP
Stopy procentowe i wojna w Iranie. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
Pieniądze
Członek irańskich sił bezpieczeństwa obserwuje ruch uliczny w Teheranie
Pierwszy taki przypadek na świecie. W tym kraju blokada internetu trwa prawie 40 dni
Tech
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Widmo 150 dolarów za baryłkę. OPEC+ podjęło symboliczną decyzję
Ze świata
Donald Trump
Wulgarny wpis Trumpa. "Szalone bękarty". Jest też nowe ultimatum
Ze świata
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw w poniedziałek
Moto
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Tyle zyskała Polska dzięki Unii Europejskiej. Najnowsze szacunki
Z kraju
produkcja plastiku
Nadchodzi "kryzys wszystkiego"
Ze świata
Tallin
Apel banku centralnego. "Rozsądne i zalecane"
Pieniądze
Viktor Orban Robert Fico
"Możemy uniknąć tego zagrożenia". Orban i Fico namawiają
Ze świata
Samolot paliwo tankowanie
Pierwsze takie ograniczenia paliwa w Europie
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Iran robi wyjątek dla sąsiada
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Wielka Sobota. Dwie szóstki w Lotto
Pieniądze
shutterstock_688284754
"Praca nowego rodzaju". Tyle można zarobić
Wiktor Knowski
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Drenaż portfeli. "Szok energetyczny komplikuje sytuację"
Ze świata
Norwegia wybrzeże fiordy
Kontrwywiad ostrzega przed rosyjskimi kutrami
Ze świata
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Zakupy w święta. Jakie sklepy będą czynne
Z kraju
Majonez Wielkanoc
Który majonez jest najlepszy? Ekspertka o "magicznym składniku"
Z kraju
Emerytury
Pożyczyła 25 tysięcy, prawdopodobnie nigdy nie spłaci długu. Skarga nadzwyczajna
Z kraju
Hongkong, stacja paliw, benzyna
Najdroższe paliwo na świecie
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa, Niemcy
Tankują w Polsce. Minister proponuje dodatkowe kroki
Ze świata
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze

