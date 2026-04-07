Amerykańskie lotniska z mniejszą ochroną? Trump zapowiada zwolnienia

Trump: wtorek to ostateczny termin dla Iranu

Szczegóły planu zawarto w projekcie budżetu Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), który nadzoruje TSA. Propozycje stanowią część budżetu Białego Domu na kolejny rok fiskalny.

Trump zaproponował, aby mniejsze porty lotnicze korzystały z usług prywatnych firm ochroniarskich zamiast funkcjonariuszy TSA. Ten krok miałby być pierwszym etapem szerszej prywatyzacji agencji utworzonej po zamachach z 11 września 2001 roku. Według szacunków Białego Domu zmiana pozwoliłaby zredukować listę płac TSA o ponad 4,5 tys. etatów.

Kolejne 4,8 tys. miejsc pracy miałoby zostać zlikwidowanych dzięki poprawie efektywności, zakończeniu obsługi przy wyjściach oraz eliminacji stanowisk uznanych za zbędne. W sumie oszczędności wynikające z cięć przekroczyłyby 500 milionów dolarów.

Związkowcy ostrzegają, że cięcia w TSA osłabią bezpieczeństwo Źródło: Ruben2533 / Shutterstock

Spór o bezpieczeństwo i skutki polityczne

Związek zawodowy American Federation of Government Employees, reprezentujący funkcjonariuszy TSA, stanowczo sprzeciwia się prywatyzacji. Związkowcy ostrzegają, że takie działania mogą osłabić bezpieczeństwo podróży lotniczych i doprowadzić do pogorszenia warunków pracy.

Część republikańskich kongresmenów popiera prywatyzację TSA, widząc w niej sposób na ograniczenie kosztów i zwiększenie efektywności. Kongres ma przeprowadzić przesłuchania w sprawie budżetu jeszcze w tym miesiącu, aby wypracować nowe porozumienie przed końcem roku fiskalnego, przypadającym na 30 września.

Czytaj też: "Ktoś coś ujawnił". Trump zapowiada konsekwencje

Problemy z funkcjonowaniem TSA

TSA straciła już ponad 1600 pracowników w wyniku problemów z finansowaniem rządu jesienią ubiegłego roku i na początku bieżącego. Obecnie około 50 tysięcy kontrolerów bezpieczeństwa to pracownicy federalni.

Trump wielokrotnie krytykował TSA za nieefektywność i zbyt uciążliwe procedury bezpieczeństwa. W pierwszym dniu urzędowania w 2025 roku zwolnił jej szefa, Davida Pekoskego, i do tej pory nie wyznaczył następcy.

W ubiegłym roku Biały Dom stwierdził, że "TSA konsekwentnie oblewa audyty, jednocześnie wprowadzając uciążliwe środki kontroli naruszające prywatność i godność Amerykanów".

Rekordowy ruch pasażerski

W czasie administracji Bidena TSA zwiększyła zatrudnienie i poprawiła wydajność kontroli. W 2024 roku agencja skontrolowała 904 miliony pasażerów - to rekordowy wynik i wzrost o 5 procent w porównaniu z rokiem 2023.

Propozycje Donalda Trumpa mogą więc oznaczać jeden z największych zwrotów w historii funkcjonowania TSA, a ich realizacja będzie zależeć od decyzji Kongresu i dalszego przebiegu procesu budżetowego.

