Wielka kumulacja. Suma bliska rekordu

Potencjalny zwycięzca losowania, które odbędzie się w piątek, może zdobyć 965 milionów dolarów - ósmą najwyższą kwotę od 2002 roku, czyli od początku loterii. W przypadku gdy zwycięzca będzie chciał jednorazową wypłatę - nagroda wyniesie 445,3 miliona dolarów.

Liczby, które padły we wtorek, to 10, 13, 40, 42, 46 i Mega Ball 1, jak przekazała Mega Millions. To 39. losowanie bez głównej wygranej.

Ani jeden gracz nie trafił wszystkich liczb, trzy kupony zdobyły drugą nagrodę - z czego jeden wygrał 5 milionów dolarów, a dwa po 3 miliony dolarów. Szanse na zdobycie jakiejkolwiek nagrody wynoszą 1 do 23, a trafienie Jackpota - 1 do 290,5 miliona.

Nieco większe szanse na wygraną

Zmiany wprowadzone w kwietniu w loterii Mega Millions spowodowały ponad dwukrotny wzrost ceny zakładu, ale nieznacznie poprawiły szanse na wygraną. Każdy los kosztuje 5 dolarów.

Połowa wpływów z każdego zakładu trafia do danego stanu, w którym los został sprzedany. Dzięki wygranym od momentu rozpoczęcia programu przeznaczono w Georgii ponad 29,8 miliarda dolarów na edukację, co okazało się dużym wsparciem dla milionów uczniów od przedszkola po college - podała Georgia Lottery.

Rekord padł dwa lata temu

Gra Mega Millions - sprzedawana w 45 amerykańskich stanach, w mieście Waszyngton i należącej do USA części Wysp Dziewiczych - jest najpopularniejszą loterią wielostanową w USA i jedyną z siedmioma kumulacjami przekraczającymi miliard dolarów.

Ostatnia miliardowa wygrana padła w grudniu ubiegłego roku - zwycięzca odebrał 1,269 miliarda dolarów przed opodatkowaniem. Rekordowa suma wyniosła 1,6 miliarda dolarów w 2023 roku i trafiła do anonimowego zwycięzcy na Florydzie.

