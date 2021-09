Zmiany zasad wjazdu do USA. Tylko dla w pełni zaszczepionych

Będą zmiany zasad przyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Biały Dom potwierdził, że na początku listopada tylko w pełni zaszczepieni zagraniczni podróżni będą mogli latać do USA - podał Reuters. Zniesienie ograniczeń w podróżach do Stanów Zjednoczonych będzie dobrą wiadomością dla tysięcy obywateli Europy z rodzinami w Stanach Zjednoczonych, którzy byli trzymani osobno przez prawie całą pandemię.