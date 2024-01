Dzięki decyzji Kongresu uniknięto zamknięcia urzędów federalnych

Izba Reprezentantów przegłosowała prowizorium budżetowe, które gwarantuje finansowanie państwa do 1 marca - na dzień przed wygaśnięciem obecnego budżetu. Dzięki temu uda się uniknąć zamknięcia części urzędów federalnych.

Amerykańskie prowizorium budżetowe

Projekt trafi teraz na biurko prezydenta, który zapowiedział jego podpisanie. Da to kongresmenom dodatkowy czas na uchwalenie pełnego budżetu do końca bieżącego roku fiskalnego (tj. do końca września).