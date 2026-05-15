Ze świata

Jeden z najbogatszych ludzi na świecie może uniknąć procesu

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych jest bliski umorzenia zarzutów karnych przeciwko hinduskiemu miliarderowi Gautamowi Adaniemu w sprawie oszustwa i międzynarodowej korupcji - poinformowały źródła zaznajomione ze sprawą.

Wcześniej Adani zapowiedział inwestycję w wysokości 10 miliardów dolarów w amerykańską gospodarkę, zakładającą utworzenie 15 tysięcy miejsc pracy, jednak - zdaniem jego prawników - ze względu na trwające postępowanie karne jest ona blokowana.

W czwartek Adani zawarł ugodę w równoległej sprawie cywilnej z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Ugoda nie zawiera przyznania się do winy i oczekuje na zatwierdzenie przez sąd.

Notowania spółek Grupy Adani w Indiach w piątek zachowywały się mieszanie. Adani Enterprises rosła o ok. 0,8 proc. w porannym handlu (po wzroście o 3,2 proc. przed otwarciem), Adani Ports zyskała 1,64 proc., natomiast Adani Green Energy spadła o 0,08 proc., a Adani Energy Solutions o 1,26 procent.

Brak jurysdykcji i korzyści gospodarcze

Doniesienia o zbliżającym się umorzeniu pojawiły się po prezentacji, jaką w ubiegłym miesiącu przedstawił Departamentowi Sprawiedliwości prawnik Gautama Adaniego - Robert Giuffra, który jest jednocześnie osobistym adwokatem prezydenta Donalda Trumpa.

Giuffra argumentował, że sprawa jest słaba dowodowo, brakuje amerykańskiej jurysdykcji, a trwające postępowanie blokuje realizację zapowiadanej inwestycji. W 100-stronicowej prezentacji podkreślał brak wystarczających dowodów oraz wskazywał na potencjalne korzyści gospodarcze dla USA wynikające z inwestycji Adaniego.

Część prokuratorów miała sprzeciwiać się uwzględnianiu argumentu inwestycyjnego, jednak ostatecznie Departament Sprawiedliwości najprawdopodobniej zdecyduje się na umorzenie zarzutów. To kolejny przypadek, w którym administracja Trumpa rozważa wycofanie się z głośnych spraw karnych wszczętych za prezydentury Joe Bidena.

O co oskarżano Adaniego?

W listopadzie 2024 roku federalni prokuratorzy oskarżyli Gautama Adaniego i jego współpracowników o udział w schemacie korupcyjnym. Według aktu oskarżenia Adani miał zapłacić 265 milionów dolarów łapówek indyjskim urzędnikom, aby uzyskać pozwolenia na budowę największej w Indiach elektrowni słonecznej.

Rzekomo ukrywając ten proceder, Grupa Adani miała pozyskać ponad trzy miliardy dolarów od inwestorów i banków. Koncern od początku zaprzecza wszystkim zarzutom.

W czwartek Adani rozstrzygnął sprawę cywilną z SEC. Gautam Adani ma zapłacić 6 milionów dolarów, a jego siostrzeniec Sagar Adani - 12 milionów dolarów (łącznie 18 mln dol.) kary cywilnej - bez przyznania się do winy.

Nawet jeśli zarzuty karne w USA zostaną umorzone, Grupa Adani pozostaje przedmiotem co najmniej dziewięciu postępowań indyjskich regulatorów, głównie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEBI).

Źródło: Reuters
Piotr Jacoń
