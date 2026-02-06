Logo TVN24
USA uderzają w reżim. "Finansuje działania destabilizacyjne na świecie"

Teheran, Iran
Delegacja USA: Steve Witkoff i Jared Kushner oraz szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi
Waszyngton nałożył sankcje na 15 podmiotów, dwie osoby oraz 14 jednostek floty cieni zaangażowane w nielegalny handel irańską ropą i produktami naftowymi.

Jak podkreślono w komunikacie Departamentu Stanu USA, podmioty objęte sankcjami "wytwarzają przychody, które reżim wykorzystuje do swoich szkodliwych działań".

Resort napisał, że "zamiast tego, by inwestować w dobrobyt swoich mieszkańców i w popadającą w ruinę infrastrukturę, reżim irański finansuje działania destabilizacyjne na świecie i wzmacnia represje wewnątrz kraju".

Plac Waliasr w Teheranie - stolicy Iranu
Plac Waliasr w Teheranie - stolicy Iranu
Źródło: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

USA i sankcje na Iran

"Dopóki reżim irański będzie próbował obchodzić sankcje i uzyskiwać dochody z ropy naftowej i produktów petrochemicznych, by finansować takie opresyjne zachowania oraz wspierać działalność terrorystów i podmiotów proxy, Stany Zjednoczone będą podejmować działania mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności zarówno reżim irański, jak i jego partnerów" - oświadczono.

Resort zapewnił, że prezydent Donald Trump dąży do "ograniczenia nielegalnego eksportu ropy i produktów petrochemicznych przez reżim irański w ramach prowadzonej przez administrację kampanii maksymalnego nacisku".

Sankcje ogłoszono w dniu, w którym w Omanie odbyły się kilkugodzinne negocjacje amerykańsko-irańskie. Jak podał Axios, obie strony zasugerowały kolejne spotkania w najbliższych dniach.

Czytaj też: "Sankcje osłabiają reżim". Europa i USA zgodne w sprawie Iranu

Napięcie wokół negocjacji USA-Iran

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi przekazał, że Iran rozmawia ze stroną amerykańską tylko o kwestiach nuklearnych.

Obie strony zapewniały o gotowości do wznowienia negocjacji na temat irańskiego programu nuklearnego, który budzi zaniepokojenie Zachodu. Waszyngton chciał jednak poszerzyć temat rozmów o irański program rakiet balistycznych, wspieranie przez Teheran zbrojnych ugrupowań w regionie, takich jak Hamas w Strefie Gazy i Huti w Jemenie, a także traktowanie przez władze irańskie własnych obywateli.

Irańscy urzędnicy wielokrotnie powtarzali natomiast, że nie będą rozmawiać o rakietach. Podkreślali też, że chcą uznania faktu, iż Iran ma prawo do wzbogacania uranu.

Prezydent Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie, a Iran zapowiadał, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

USAIranSankcje
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica