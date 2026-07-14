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Ze świata

Inflacja w USA zaskakuje. Widmo podwyżki stóp pozostaje

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FED Rezerwa Federalna USA
USA użyły dronów morskich Corsair w ataku na Iran
Źródło wideo: x.com/CENTCOM
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Inflacja konsumencka w USA zwolniła w czerwcu do 3,5 procent, jednak nie wyklucza to podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną - przekazał Reuters. Decyzja Fed będzie zależna od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 3,5 proc. w ciągu 12 miesięcy do czerwca, po gwałtownym wzroście o 4,2 proc. w maju. Wówczas odnotowano największy wzrost w ujęciu rok do roku od kwietnia 2023 r. - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez Biuro Statystyki Pracy Departamentu Pracy.

W ujęciu miesięcznym CPI spadł o 0,4 proc. po wzroście o 0,5 proc. w maju. Ekonomiścii ankietowani przez Reuters prognozowali wzrost CPI o 3,8 proc. w ujęciu rok do roku oraz spadek o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym.

Spadek inflacji w USA

Spadek wskaźnika CPI wynika głównie z obniżenia cen benzyny wywołanego zawieszeniem broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które zaczęło obowiązywać w zeszłym miesiącu. Rozejm ten rozpadł się jednak w zeszłym tygodniu po tym, jak w cieśninie Ormuz ostrzelano tankowce handlowe, co doprowadziło do wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

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W rezultacie ceny benzyny odwróciły trend, a koszt baryłki znowu przekroczył 80 dolarów. Po ponownym nałożeniu przez USA blokady morskiej na Iran, ceny surowca osiągnęły we wtorek najwyższy poziom od czterech tygodni. Prezydent Donald Trump oświadczył ponadto, że Stany Zjednoczone przywrócą blokadę w cieśninie Ormuz - szlaku, którym przed wojną przepływała nawet jedna piąta światowych dostaw ropy.

Wyłączając żywność i energię, wskaźnik CPI wzrósł w czerwcu o 2,6 proc. w ujęciu rok do roku, po wzroście o 2,9 proc. w maju. Inflacja bazowa pozostała na niezmienionym poziomie, po wzroście o 0,2 proc. w maju.

Wskaźnik usług, który nie uwzględnia kosztów wynajmu mieszkań i energii, spadł o 0,2 proc., co odpowiada największemu spadkowi od początku pandemii Covid-19.

Ceny benzyny spadły o prawie 10 proc., czynsze nieznacznie wzrosły, a ceny artykułów spożywczych wzrosły trzeci miesiąc z rzędu dzięki wzrostom cen wołowiny, jaj i nabiału. Tymczasem ceny hoteli spadły najbardziej od ponad roku, po czterech kolejnych miesiącach wzrostów.

Usługi transportowe odnotowały spadek cen o 0,3 proc. Ceny żywności wzrosły o 0,2 proc., podczas gdy ceny nowych pojazdów pozostały na tym samym poziomie, a ceny używanych samochodów osobowych i ciężarowych spadły o 0,2 proc. Ceny odzieży spadły o 0,6 proc.

Ceny oprogramowania i akcesoriów komputerowych wzrosły o 2,3 proc. w ciągu miesiąca i rekordowe 17,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Widmo podwyżki stóp w USA

Cel inflacyjny amerykańskiego banku centralnego wynosi 2 proc. Inflacja ostatni raz spadła poniżej tego wskaźnika na początku 2021 roku. Na czerwcowym posiedzeniu Fed pozostawił referencyjną stopę procentową na niezmienionym poziomie w przedziale 3,50-3,75 proc., choć nowe prognozy wskazywały na rosnące przekonanie co do prawdopodobieństwa podwyżki stóp w 2026 roku.

- To osłabienie prawdopodobnie okaże się tymczasowe i powinno ustąpić już po opublikowaniu raportu w przyszłym miesiącu. To dobra wiadomość dla Fedu, ale trudno uznać walkę z inflacją za zakończoną – powiedział Omair Sharif, prezes Inflation Insights.

Według FedWatch CME inwestorzy nadal spodziewają się podwyżki stóp przez Fed we wrześniu, choć obniżyli prawdopodobieństwo do 63 proc. z ponad 75 proc. dzień wcześniej.

- Inflacja dóbr bazowych była na minusie. To daje prezesowi Fedu Kevinowi Warshowi to, co najlepsze z obu światów: może nadal prezentować jastrzębie stanowisko bez konieczności podnoszenia stóp proc. Uważamy, że słabsze dane inflacyjne wykluczają lipcową podwyżkę stóp procentowych i potwierdzają nasz pogląd, że FOMC utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca roku – powiedzieli Andrew Sacher i Troy Durie z Bloomberg Economics.

- Czerwiec w końcu przyniósł pewną ulgę w kwestii inflacji. To odciąża Rezerwę Federalną i pozwala bankowi centralnemu poczekać i zobaczyć, co się stanie. Obawy budzi fakt, że ta ulga będzie krótkotrwała, ponieważ wojna w Iranie ponownie się rozpoczyna. Nie ma pewności, jak potoczy się ścieżka inflacji – powiedziała Heather Long, główna ekonomistka w Navy Federal Credit Union.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
USAInflacjaRezerwa Federalna
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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