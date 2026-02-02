Najpierw Europa, teraz Trump. "To pomoże zakończyć wojnę"

Logo TVN24
Trump: to pomoże zakończyć wojnę

"Rozmawialiśmy o wielu sprawach, w tym o handlu i zakończeniu wojny między Rosją i Ukrainą. Zgodził się zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy i kupować znacznie więcej od Stanów Zjednoczonych, a potencjalnie także od Wenezueli. To pomoże ZAKOŃCZYĆ WOJNĘ w Ukrainie" - napisał Trump.

"Z przyjaźni i szacunku dla premiera Modiego oraz, zgodnie z jego prośbą, ze skutkiem natychmiastowym, uzgodniliśmy umowę handlową między Stanami Zjednoczonymi a Indiami, na mocy której Stany Zjednoczone będą pobierać obniżoną stawkę celną z 25 proc. do 18 proc." - dodał.

Niższe cła i zakupy w USA

Trump ogłosił, że Indie zobowiązały się do obniżenia własnych ceł i barier handlowych do zera, a także do zakupu w USA surowców, technologii i innych produktów o wartości 500 mld dolarów.

"Premier Modi i ja jesteśmy dwoma osobami, które ZAŁATWIAJĄ SPRAWY, czego nie można powiedzieć o większości" - zaznaczył Trump.

Indie były dotąd jedyną spośród największych gospodarek świata, które nie wynegocjowały z administracją Trumpa porozumienia handlowego. Do ogłoszenia dochodzi po tym, gdy w ubiegłym tygodniu zakończyły się wieloletnie negocjacje na temat umowy handlowej Indii z UE.

Trump w sierpniu nałożył na Indie dodatkowe 25 proc. cło za kupowanie rosyjskiej ropy naftowej. Według Bloomberga, od tego czasu Indie znacząco ograniczyły import surowca z Rosji. W sobotę prezydent twierdził natomiast, że zgodziły się sprowadzać ropę z Wenezueli, by zastąpić dostawy z Iranu.

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

