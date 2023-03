Kolejne problemy Elona Muska. Tym razem z implantami Neuralink

Od 2019 roku Elon Musk przynajminej cztery razy razy zapowiadał, że Neuralink niebawem rozpocznie próby z udziałem ludzi, by ich implanty mogły pomóc osobom z niepełnosprawnościami. Jednak tak naprawdę firma dopiero na początku 2022 roku złożyła pierwszy wniosek o pozwolenie do Agencji Żywności i Leków (FDA). Jak przekazało Agencji Reutera siedmiu byłych i obecnych pracowników spółki Neuralink, urząd go odrzucił .

Do tej pory informacji tej nie ujawniono. Zarówno Neuralink, jak i Musk nie odpowiedzieli na prośby Reutersa o komentarz na ten temat, zaś sama FDA odmówiła komentarza, powołując się na przepisy zapewniające firmom prawo do prywatności informacji handlowych.

FDA ma zastrzeżenia do implantów Neuralinka

Obietnice Muska a rzeczywistość

- Nie może zrozumieć, że to nie jest samochód. To jest mózg człowieka. To nie jest zabawka - powiedział Reutersowi były pracownik Neuralinka o podejściu Muska do tematu implantów..