USA i Węgry podpisały "strategicznie istotną" umowę

Marco Rubio w Budapeszcie
Reiter: Rubio nie jest człowiekiem MAGA
Źródło: TVN24
Stany Zjednoczone i Węgry zawarły w Budapeszcie umowę w sprawie cywilnej energetyki jądrowej - podano w komunikacie. Pod dokumentem podpisali się sekretarz stanu USA Marco Rubio i minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

Umowa zapoczątkuje "dziesięciolecia współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej" - napisał w komunikacie Departament Stanu USA.

Węgry bliżej USA

Podczas wizyty w Budapeszcie Rubio podkreślił zaangażowanie USA na rzecz uczynienia z Węgier regionalnego centrum rozwoju małych reaktorów modułowych (SMR) oraz potwierdził gotowość amerykańskiej firmy Holtec International do pomocy Węgrom w zakresie składowania wypalonego paliwa jądrowego.

"Stany Zjednoczone zobowiązały się do wspierania celów bezpieczeństwa narodowego swoich przyjaciół i sojuszników, wykorzystując innowacyjne technologie energii jądrowej, które opierają się na 70 latach światowego przywództwa USA w dziedzinie bezpieczeństwa nuklearnego, ochrony (obiektów) jądrowych i nierozprzestrzeniania broni atomowej" - zaznaczono w oświadczeniu resortu dyplomacji USA.

Szef węgierskiego MSZ o umowie

Minister Szijjarto ocenił umowę jako "strategicznie istotną dla utrzymania niskich kosztów energii gospodarstw domowych w perspektywie długoterminowej". - Energia jądrowa pozostaje kluczowym narzędziem realizacji długofalowej polityki Węgier, polegającej na obniżaniu i stabilizowaniu rachunków za energię - powiedział szef MSZ Węgier.

- Wzmacniając współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, Węgry dążą do zapewnienia sobie zarówno niezależności energetycznej, jak i długoterminowej stabilności cen - podkreślił Szijjarto.

Rosyjskie wątki w projekcie rządu Orbana

Na początku lutego rozpoczęto rozbudowę elektrowni jądrowej Paks na Węgrzech. Przedsięwzięcie realizuje rosyjski państwowy koncern Rosatom, który wznosi tam dwa nowe bloki o mocy 1200 MW każdy. Inicjatywa o nazwie Paks II jest jednym z kluczowych projektów energetycznych rządu Viktora Orbana. Wartość całej inwestycji ma wynieść około 12 mld euro. Projekt ma być w całości sfinansowany przez państwo węgierskie, które pożyczyło środki na ten cel od Rosji.

Szijjarto zaznaczył podczas rozpoczęcia prac, że gdy rozbudowa zostanie ukończona, "energia jądrowa pokryje 70 proc. węgierskiego zapotrzebowania na energię elektryczną".

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej Rubio z premierem Węgier Viktorem Orbanem szef amerykańskiej dyplomacji kilkakrotnie podkreślał znaczenie osobistej relacji węgierskiego przywódcy z prezydentem USA Donaldem Trumpem i jej wpływ na "złoty wiek" stosunków węgiersko-amerykańskich, jak określili je obaj politycy. Wcześniej sam Trump otwarcie poparł Orbana przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Opracował Wiktor Knowski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ZOLTAN FISCHER/HUNGARIAN PM's GENERAL DEPARTMENT OF COMMUNICATIO

Tagi:
WęgryMarco RubioRosjatechnologia jądrowaEnergetyka
