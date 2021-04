USA i Iran będą rozmawiać o porozumieniu nuklearnym

- To początkowe dni i nie oczekujemy natychmiastowego przełomu, przed nami trudne negocjacje. Ale wierzymy, że to zdrowy krok naprzód - przekazał w oświadczeniu rzecznik amerykańskiego resortu dyplomacji Ned Price.

Cel rozmów

Przez pośredników strony zamierzają rozmawiać o tym, jakie kroki musiałby podjąć Iran w swojej polityce nuklearnej, by Stany Zjednoczone zniosły część swoich sankcji. Waszyngton - jak zapewnił Price - jest gotowy nawet do bezpośrednich negocjacji z Teheranem.

Wcześniejsze porozumienie

W ramach negocjowanego przez administrację Baracka Obamy porozumienia z 2015 roku amerykańskie i inne sankcje gospodarcze na Teheran zostały zniesione w zamian za ograniczenia irańskiego programu nuklearnego. Trzy lata później ówczesny prezydent USA Donald Trump jednostronnie wycofał Stany Zjednoczone z umowy i ponownie nałożył sankcje. Iran, który do tego czasu przestrzegał zapisów układu, zareagował na to złamaniem niektórych jego postanowień.

Joe Biden jest zwolennikiem powrotu do porozumienia, ale amerykańscy dyplomaci podkreślali, że konieczny jest ku temu krok ze strony Teheranu oraz cierpliwość. Wznowienie rozmów z Iranem spotyka się z ostrą krytyką Partii Republikańskiej, która uważa że układ z 2015 jest korzystny dla Iranu i nie nakłada na to państwo wystarczających restrykcji w kwestii polityki nuklearnej.

"Szybkie sfinalizowanie działań"

Iran, Chiny, Rosja, Francja, Niemcy i Wielka Brytania - strony porozumienia z 2015 roku - przeprowadziły w piątek wirtualne rozmowy, aby zobaczyć, jak osiągnąć postęp dotyczący utrzymania układu, z którego jednostronnie w 2018 r. wystąpiły USA. Obecna administracja Joe Bidena jest skłonna powrócić do tego porozumienia.

"Zgodnie z niezmienną wytyczną najwyższego przywódcy (duchowo-politycznego) Iranu ajatollaha (Alego Chameneia), jakikolwiek wynik (komisji ds. porozumienia nuklearnego), który opierałby się na idei stopniowego znoszenia sankcji lub pośrednich negocjacji z USA, nie będzie do zaakceptowania" - powiedziało anonimowo źródło, na które powołuje się Press TV.

Dyplomaci przekazali w lutym br., że szanse na to, że Waszyngton i Teheran poczynią postępy w celu ożywienia porozumienia przed czerwcowymi wyborami prezydenckimi w Iranie zmalały po zaostrzeniu stanowiska w sprawie rozmów przez Teheran. "Jeśli nie uda nam się tego osiągnąć w ciągu dwóch miesięcy, to będzie to zdecydowanie zła wiadomość" - ocenił unijny urzędnik, cytowany przez Reutera.