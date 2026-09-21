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Ze świata

USA proponują Chinom pakt o AI. "Wymiana informacji o incydentach"

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Scott Bessent
Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW
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Amerykanie chcą, by USA i Chiny wzajemnie informowały się o poważnych incydentach związanych ze sztuczną inteligencją i zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego. Taką propozycję Waszyngton przedstawił podczas niedzielnych rozmów handlowych, przygotowujących grunt pod środowe spotkanie Trumpa z Xi Jinpingiem.

Prawie osiem godzin trwały niedzielne rozmowy sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta z He Lifengiem, wicepremierem Chin odpowiedzialnym za gospodarkę. W trakcie spotkania, które poprzedza amerykańsko-chiński szczyt z udziałem prezydenta Donalda Trumpa i przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga, strona amerykańska zaproponowała Pekinowi stworzenie mechanizmu notyfikacji o incydentach i zagrożeniach związanych z AI. Amerykanie zakomunikowali też, że "chcą wspólnej wizji na temat celów i zagrożeń" związanych ze sztuczną inteligencją.

- Chodzi o notyfikacje w sprawie tego, czy zdarzają się incydenty, czy coś urasta do poziomu zagrożenia bezpieczeństwa narodowego ze strony AI - wyjaśnił.

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Amerykańsko-chińskie rozmowy

Do amerykańsko-chińskich rozmów doszło na tle obaw o bezpieczeństwo związane z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji oraz apeli liderów branży, by uzgodnić z Chinami spowolnienie prac w tym obszarze.

Jak powiedział przedstawiciel USA ds. handlu, Jamieson Greer, działalność rozpoczęła też powołana jeszcze podczas majowej wizyty Donalda Trumpa w Pekinie amerykańsko-chińska Rada Handlu. To zespół urzędników z obu krajów, którzy mają opracować listę towarów, podlegających niższym cłom w handlu wzajemnym.

- Spodziewamy się, że na tych listach znajdą się towary konsumpcyjne, towary niskotechnologiczne sprowadzane z Chin, a ze Stanów Zjednoczonych produkty energetyczne, produkty rolne, potencjalnie urządzenia medyczne i inne tego typu rzeczy - powiedział Greer.

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Wizyta Xi Jinpinga w Waszyngtonie

Niedzielne spotkanie miało na celu przygotowanie gruntu pod rozmowy przywódców obu krajów podczas rozpoczynającej się w środę wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie.

Urzędnicy nie zdradzili, czy podczas niedzielnych obrad strony doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia obecnego rozejmu w wojnie handlowej, ale strona amerykańska miała zaproponować Chinom utrzymanie preferencji dla chińskich podmiotów ubiegających się o licencje na produkcję leków generycznych. Greer zaznaczył, że rozmowy nie dotyczyły kontroli eksportu wrażliwych towarów i minerałów, jednej z kluczowych kwestii w relacjach handlowych mocarstw.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAChinySztuczna inteligencjaScott Bessent
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