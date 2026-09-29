Ze świata Przełom po rozmowach Xi i Trumpa? Biały Dom pokazał szczegóły Oprac. Paulina Karpińska |

Trump o współpracy z Xi Jinpingiem: poczyniliśmy ogromne postępy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak wynika z listy towarów przedstawionych przez Biały Dom, pod niższe cła wkrótce mogą podlegać chińskie towary cieszące się popularnością zwłaszcza w sezonie świątecznym. Skorzystać też mogą - w okresie przed wyborami do Kongresu - amerykańscy rolnicy eksportujący żywność do Chin.

Na liście liczącej 77 pozycji są m.in. zabawki, piłki, ozdoby choinkowe, sprzęt AGD, w tym roboty-odkurzacze, sprzęt sportowy, czy akcesoria łazienkowe.

Ustalenia te są wynikiem ósmej rundy negocjacji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Nowym Jorku i Waszyngtonie podczas trzydniowej wizyty państwowej chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w USA.

Dowiedz się więcej: Chiny ujawniają szczegóły porozumienia z USA. W grze handel wart miliardy

Lista produktów o wartości 30 miliardów dolarów

Lista towarów z USA, które mają być obłożone mniejszym cłem w Chinach obejmuje głównie produkty rolne, w tym m.in. żywe zwierzęta, zboże, nasiona oleiste, słodycze, tytoń czy alkohol. Nie figuruje tam jednak soja, jeden z głównych towarów eksportowych. Są też urządzenia i maszyny medyczne i niektóre sprzęty przemysłowe.

Spis towarów to wynik negocjacji w ramach nowo powstałej amerykańsko-chińskiej Rady Handlu. Towary po każdej ze stron mają mieć wartość 30 mld dolarów, co stanowi ok. 30 proc. amerykańskiego eksportu do Chin i 10 proc. chińskiego eksportu do USA.

Dowiedz się więcej: Trump po rozmowach z Xi: będą działy się niesamowite rzeczy

Efekty rozmów Xi i Trumpa na razie mają charakter deklaracji

Mimo że jest to główny wynik szczytu Xi-Trump, wymienione towary zostały na razie jedynie rekomendowane do objęcia niższymi cłami. Wysokość ceł i termin ich wejścia w życie nie został jeszcze ustalony.

Tuż przed przyjazdem Xi do Waszyngtonu przedłużono też - choć jedynie do 10 stycznia - rozejm w wojnie handlowej między mocarstwami. W myśl tego porozumienia oba państwa obniżyły cła (amerykańskie do ok. 50 proc., chińskie do ok. 30 proc.), a Chiny odroczyły wprowadzenie kontroli eksportu pięciu pierwiastków ziem rzadkich, co budziło obawy o duży wstrząs dla światowej gospodarki.