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Przełom po rozmowach Xi i Trumpa? Biały Dom pokazał szczegóły

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Xi Jinping i Donald Trump
Trump o współpracy z Xi Jinpingiem: poczyniliśmy ogromne postępy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW
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Biały Dom przedstawił listę produktów, które mają zostać objęte niższymi cłami w ramach porozumienia zawartego z Chinami. Znalazły się na niej zabawki, czy urządzenia AGD.

Jak wynika z listy towarów przedstawionych przez Biały Dom, pod niższe cła wkrótce mogą podlegać chińskie towary cieszące się popularnością zwłaszcza w sezonie świątecznym. Skorzystać też mogą - w okresie przed wyborami do Kongresu - amerykańscy rolnicy eksportujący żywność do Chin.

Na liście liczącej 77 pozycji są m.in. zabawki, piłki, ozdoby choinkowe, sprzęt AGD, w tym roboty-odkurzacze, sprzęt sportowy, czy akcesoria łazienkowe.

Ustalenia te są wynikiem ósmej rundy negocjacji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Nowym Jorku i Waszyngtonie podczas trzydniowej wizyty państwowej chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w USA.

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Lista produktów o wartości 30 miliardów dolarów

Lista towarów z USA, które mają być obłożone mniejszym cłem w Chinach obejmuje głównie produkty rolne, w tym m.in. żywe zwierzęta, zboże, nasiona oleiste, słodycze, tytoń czy alkohol. Nie figuruje tam jednak soja, jeden z głównych towarów eksportowych. Są też urządzenia i maszyny medyczne i niektóre sprzęty przemysłowe.

Spis towarów to wynik negocjacji w ramach nowo powstałej amerykańsko-chińskiej Rady Handlu. Towary po każdej ze stron mają mieć wartość 30 mld dolarów, co stanowi ok. 30 proc. amerykańskiego eksportu do Chin i 10 proc. chińskiego eksportu do USA.

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Efekty rozmów Xi i Trumpa na razie mają charakter deklaracji

Mimo że jest to główny wynik szczytu Xi-Trump, wymienione towary zostały na razie jedynie rekomendowane do objęcia niższymi cłami. Wysokość ceł i termin ich wejścia w życie nie został jeszcze ustalony.

Tuż przed przyjazdem Xi do Waszyngtonu przedłużono też - choć jedynie do 10 stycznia - rozejm w wojnie handlowej między mocarstwami. W myśl tego porozumienia oba państwa obniżyły cła (amerykańskie do ok. 50 proc., chińskie do ok. 30 proc.), a Chiny odroczyły wprowadzenie kontroli eksportu pięciu pierwiastków ziem rzadkich, co budziło obawy o duży wstrząs dla światowej gospodarki.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpXi JinpingCłaChinyUSAWymiana handlowa
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