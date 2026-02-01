USA i Brazylia redukują napięcie. Priorytetem handel i bezpieczeństwo

Trump grozi Macronowi cłami za niepodniesienie ceny lekarstwa w Europie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Brazylia i USA podejmują działania mające pogłębić dwustronną współpracę gospodarczą i wymianę handlową po rocznym regresie w tej dziedzinie, spowodowanym m.in. podniesieniem do 50 proc. amerykańskich ceł na import brazylijskich towarów.

Perspektywa obniżenia ceł

Szefowie dyplomacji Brazylii i USA, Mauro Vieira i Marco Rubio, odbyli w sobotę rozmowę telefoniczną, podczas której - jak poinformował rząd brazylijski - omówili kwestię obniżenia amerykańskich ceł.

Wstępne decyzje rządu USA w tej sprawie oczekiwane są, według doniesień brazylijskich mediów, jeszcze przed mającą nastąpić wkrótce wizytą prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silvy w Waszyngtonie. Termin wizyty ma zostać ustalony w najbliższym czasie.

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa

W ramach pozytywnego zwrotu w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Brazylią i zacieśniania współpracy obu krajów kierownictwo brazylijskiej policji w czwartek spotkało się w stolicy kraju, Brasilii, z wicedyrektorem CIA Michaelem Ellisem - poinformowały brazylijskie władze w ogłoszonym w sobotę komunikacie. Na spotkaniu podjęto decyzję o zacieśnieniu dwustronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa - dodano.

Prezydent Brazylii w niedawnym oświadczeniu wyraził przekonanie, że stosunki jego kraju ze Stanami Zjednoczonymi "w najbliższym czasie ulegną normalizacji i doprowadzimy do tego, że gospodarki (obu państw - PAP) będą znowu rosły, ponieważ tego oczekuje od nas społeczeństwo".

OGLĄDAJ: TVN24 HD