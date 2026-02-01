Logo TVN24
Ze świata

USA i Brazylia redukują napięcie. Priorytetem handel i bezpieczeństwo

Trump grozi Macronowi cłami za niepodniesienie ceny lekarstwa w Europie
Źródło: TVN24
Rozmowy na najwyższym szczeblu między USA a Brazylią mają dążyć do ocieplenia stosunków między dwoma krajami. Uległy one znacznemu pogorszeniu w ubiegłym roku, kiedy Stany nałożyły wysokie cła na produkty importowane z największej gospodarki Ameryki Łacińskiej.

Brazylia i USA podejmują działania mające pogłębić dwustronną współpracę gospodarczą i wymianę handlową po rocznym regresie w tej dziedzinie, spowodowanym m.in. podniesieniem do 50 proc. amerykańskich ceł na import brazylijskich towarów.

Perspektywa obniżenia ceł

Szefowie dyplomacji Brazylii i USA, Mauro Vieira i Marco Rubio, odbyli w sobotę rozmowę telefoniczną, podczas której - jak poinformował rząd brazylijski - omówili kwestię obniżenia amerykańskich ceł.

Wstępne decyzje rządu USA w tej sprawie oczekiwane są, według doniesień brazylijskich mediów, jeszcze przed mającą nastąpić wkrótce wizytą prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silvy w Waszyngtonie. Termin wizyty ma zostać ustalony w najbliższym czasie.

Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci

Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci

Maciej Michałek
Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa

Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa

Monika Winiarska

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa

W ramach pozytywnego zwrotu w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Brazylią i zacieśniania współpracy obu krajów kierownictwo brazylijskiej policji w czwartek spotkało się w stolicy kraju, Brasilii, z wicedyrektorem CIA Michaelem Ellisem - poinformowały brazylijskie władze w ogłoszonym w sobotę komunikacie. Na spotkaniu podjęto decyzję o zacieśnieniu dwustronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa - dodano.

Prezydent Brazylii w niedawnym oświadczeniu wyraził przekonanie, że stosunki jego kraju ze Stanami Zjednoczonymi "w najbliższym czasie ulegną normalizacji i doprowadzimy do tego, że gospodarki (obu państw - PAP) będą znowu rosły, ponieważ tego oczekuje od nas społeczeństwo".

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP

CłaCła Donalda TrumpaMarco RubioUSABrazylia
