Trump ogłasza, że "zerwie cały handel". Cios w producentów

Trump ogłosił, że USA "zerwą cały handel z Hiszpanią". Prezydent USA wyraził niezadowolenie ze zbyt niskich wydatków Madrytu na obronność oraz odmowy użytkowania hiszpańskich baz wojskowych na południu kraju podczas amerykańskiego ataku na Iran.

Wymiana handlowa USA-Hiszpania

Według danych amerykańskiego urzędu statystycznego (U.S. Census Bureau) w 2025 r. Stany Zjednoczone odnotowały czwarty rok z rzędu nadwyżkę handlową z Hiszpanią w wysokości 4,8 mld dolarów, przy eksporcie wynoszącym 26,1 mld dolarów i imporcie wynoszącym 21,3 mld dolarów. W ostatnich latach wzrósł eksport ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego z USA do Hiszpanii - podał Reuters.

Nadwyżka handlowa USA w 2024 r. wyniosła 1,23 mld dolarów, a rok wcześniej - 795 mln dol.

"El Pais" podał, że Hiszpania ma największe ujemne saldo handlu z Chinami, a następnie z USA i Niemcami.

W ogólnym zestawieniu Hiszpania nie prowadzi bardzo intensywnej wymiany handlowej z USA; tylko 4,3 proc. jej eksportu trafia do tego kraju. Z kolei na liście państw, z którymi USA prowadzą wymianę handlową, Hiszpania zajmuje miejsce dopiero w trzeciej dziesiątce.

Wrażliwe sektory

Niektóre sektory hiszpańskiej gospodarki są jednak szczególnie narażone na restrykcyjne ruchy ze strony USA, tak jak to było w przypadku wprowadzonych wcześniej przez Trumpa ceł na produkty z Unii Europejskiej. Mowa tu m.in. o oliwie z oliwek czy hiszpańskim winie, dla którego USA są strategicznym rynkiem.

Poza produktami rolnymi Hiszpania eksportuje do USA maszyny, dobra inwestycyjne czy sprzęty elektryczne; łączna wartość eksportu w tym wypadku przekracza 4 mld euro.

Rząd w Madrycie stwierdził we wtorek, że ewentualna rewizja dwustronnych stosunków handlowych między USA a Hiszpanią powinna być zgodna z porozumieniami zawartymi między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Rząd zapewnił też, że dysponuje niezbędnymi środkami, aby pomóc tym sektorom, które mogą ucierpieć oraz zdywersyfikować łańcuchy dostaw.

