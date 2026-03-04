Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump ogłasza, że "zerwie cały handel". Cios w producentów

Donald Trump
Trump o Hiszpanii
Źródło: TVN24
Donald Trump zapowiedział zerwanie relacji handlowych z Hiszpanią. Niektóre hiszpańskie sektory mogą ucierpieć. W ostatnich latach USA miały nadwyżkę w handlu z Hiszpanią.

Trump ogłosił, że USA "zerwą cały handel z Hiszpanią". Prezydent USA wyraził niezadowolenie ze zbyt niskich wydatków Madrytu na obronność oraz odmowy użytkowania hiszpańskich baz wojskowych na południu kraju podczas amerykańskiego ataku na Iran.

Wymiana handlowa USA-Hiszpania

Według danych amerykańskiego urzędu statystycznego (U.S. Census Bureau) w 2025 r. Stany Zjednoczone odnotowały czwarty rok z rzędu nadwyżkę handlową z Hiszpanią w wysokości 4,8 mld dolarów, przy eksporcie wynoszącym 26,1 mld dolarów i imporcie wynoszącym 21,3 mld dolarów. W ostatnich latach wzrósł eksport ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego z USA do Hiszpanii - podał Reuters.

Nadwyżka handlowa USA w 2024 r. wyniosła 1,23 mld dolarów, a rok wcześniej - 795 mln dol.

"El Pais" podał, że Hiszpania ma największe ujemne saldo handlu z Chinami, a następnie z USA i Niemcami.

W ogólnym zestawieniu Hiszpania nie prowadzi bardzo intensywnej wymiany handlowej z USA; tylko 4,3 proc. jej eksportu trafia do tego kraju. Z kolei na liście państw, z którymi USA prowadzą wymianę handlową, Hiszpania zajmuje miejsce dopiero w trzeciej dziesiątce.

Trump: dzisiaj mogę zatrzymać interesy z Hiszpanią
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: dzisiaj mogę zatrzymać interesy z Hiszpanią

Wrażliwe sektory

Niektóre sektory hiszpańskiej gospodarki są jednak szczególnie narażone na restrykcyjne ruchy ze strony USA, tak jak to było w przypadku wprowadzonych wcześniej przez Trumpa ceł na produkty z Unii Europejskiej. Mowa tu m.in. o oliwie z oliwek czy hiszpańskim winie, dla którego USA są strategicznym rynkiem.

Poza produktami rolnymi Hiszpania eksportuje do USA maszyny, dobra inwestycyjne czy sprzęty elektryczne; łączna wartość eksportu w tym wypadku przekracza 4 mld euro.

Rząd w Madrycie stwierdził we wtorek, że ewentualna rewizja dwustronnych stosunków handlowych między USA a Hiszpanią powinna być zgodna z porozumieniami zawartymi między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Rząd zapewnił też, że dysponuje niezbędnymi środkami, aby pomóc tym sektorom, które mogą ucierpieć oraz zdywersyfikować łańcuchy dostaw.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Udostępnij:
Zobacz także:
orlen logo shutterstock_2382786901
Media: Fundacja Orlenu miała przekazać miliony na propagandę PiS
shutterstock_2603188221
Padła szóstka w Lotto Plus
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Wysokie wygrane w Eurojackpot
Pieniądze
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Pogłębiający się konflikt z Iranem wywołuje spadki na światowych giełdach
Rynki
Podróżujący z Bliskiego Wschodu
"Podróżniczy koszmar" na Bliskim Wschodzie
Turystyka
Donald Trump
Trump: dzisiaj mogę zatrzymać interesy z Hiszpanią
Ze świata
Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski (P) i minister spraw zagranicznych Rumunii Oana-Silvia Toiu (L)
Sikorski: proszę o odpowiedzialność za siebie i za kraj
Antyamerykański bilboard na ulcach Teheranu
Cyberwojna po atakach rakietowych. Irańska grupa hakerów używa Starlinka
Tech
samolot pasazerski shutterstock_2449126031
Nowa blokada powietrzna na wschodniej granicy Polski
Rijad, Arabia Saudyjska
Polski biznes w cieniu wojny. "Mamy twardą skórę"
Alicja Skiba
Oman, Maskat
Bez lotów do Omanu z tego biura podróży. Na miejsce polecą puste samoloty
Turystyka
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją
Rynki
03 1455 s1 cl-0027
Z Wietnamu do Polski okrężną drogą. Polacy walczą o powrót do domu
Turystyka
George Washington University - Aashish Kiphayet shutterstock_2632091733
Amazon kupił część uniwersytetu
Tech
Donald Tusk
Premier: pojawiła się taka paskudna narracja ze strony niektórych polityków
A6-EUA Emirates Airbus A380-861
Ten lot przykuł uwagę świata. Śledziło go ponad 100 tysięcy osób
Ze świata
Teheran, 1 marca 2026 r.
"Ważne pytanie" w sprawie wojny. "Oficjalnie nikt się jeszcze nie przyznał"
Łukasz Figielski
Pentagon
Zmiany w umowie z Pentagonem. "Aby bardzo jasno określić zasady"
Tech
PLL LOT, samolot
Loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Nowe informacje od polskiego przewoźnika
Obiekt jądrowy w Natanz
Międzynarodowa agencja potwierdza uszkodzenia w irańskim kompleksie nuklearnym
Ze świata
shutterstock_2577151519
Jak zmienią się stopy procentowe? "Na taki ruch wskazują ostatnie wypowiedzi"
Giełda w Korei Południowej - maklerzy przy pracy
Czerwono na giełdach. "To wydłuży na rynkach okresy szoków"
Rynki
poznan samolot
Kolejny samolot z Dubaju wylądował w Polsce
Turystyka
shutterstock_624497975
Co ze złotym? Kontynuacja trendu
Pieniądze
Rosyjska ropa naftowa znów ratuje gospodarkę Kuby
Wstrząsy na rynku ropy. A najsilniejsze uderzenia "dopiero nadejdą"
Rynki
Drogówka zapowiada wzmożone kontrole w majówkę (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja na drogach. Weszły zmiany w przepisach
Moto
Plac Valiasr w Teheranie
Odcięci od sieci. Kara śmierci za omijanie blokady
Ze świata
Robert Fico, Viktor Orban
"Europa musi zdecydować, po czyjej stronie stanie"
Ze świata
shutterstock_1690908274
Gorąco w cieśninie Ormuz. Iran grozi podpalaniem statków
Ze świata
Marcin Celejewski
Grupa Azoty z nowym zarządem i prezesem
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica