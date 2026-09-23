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Włamanie na serwery FBI. "Nie robimy tego dla pieniędzy"

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Siedziba FBI, Waszyngton
Wyciekły dane medyczne niemal 19-stu milionów Polaków
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Znana grupa cyberprzestępców oświadczyła, że wykradła wrażliwe dane osobowe tysięcy funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego (FBI) - przekazał "The New York Times". Hakerzy przedstawili swoje żądania, zaznaczając, że nie przeprowadzili ataku dla okupu.

Hakerzy działający pod nazwą ShinyHunters poinformowali, że dane pochodzą z internetowego portalu rekrutacyjnego FBI. Wśród przejętych informacji miały znaleźć się nazwiska obecnych i byłych agentów oraz kandydatów do pracy, a także ich adresy zamieszkania, numery telefonów, dane współmałżonków, wybrane informacje medyczne oraz inne poufne pliki. Na ten moment nic nie wskazuje na to, by grupa opublikowała już te materiały w sieci.

"Przełamaliśmy zabezpieczenia FBI. Posiadamy niezwykle wrażliwe dane dotyczące niemal WSZYSTKICH agentów FBI oraz osób, które składały podania o pracę w agencji" - napisali hakerzy w wiadomości zamieszczonej w internecie, skierowanej bezpośrednio do dyrektora FBI Kasha Patela oraz Bretta Leathermana, stojącego na czele wydziału cyberbezpieczeństwa biura. O domniemanym ataku jako pierwszy poinformował serwis 404 Media, branżowy portal zajmujący się technologiami i cyberbezpieczeństwem.

Atak hakerski na FBI

ShinyHunters to dobrze znany kolektyw hakerski, działający od lat i mający na koncie szereg głośnych ataków. W maju grupa poinformowała o złamaniu zabezpieczeń platformy edukacyjnej Canvas, używanej przez tysiące szkół i uczelni na całym świecie. Hakerzy przyznali się również do ataku na serwis Ticketmaster w 2024 roku, w wyniku którego - według ich relacji - wyciekły dane ponad 500 milionów klientów.

W swoim ostatnim komunikacie hakerzy oświadczyli, że atak na FBI stanowi odwet za ostrzeżenie wydane przez biuro wiosną, w którym publicznie opisano metody działania grupy. Według publikacji FBI grupa słynie z zastraszania i wywierania presji na ofiary oraz ich rodziny. Zażądali wówczas od biura "sprostowania lub po prostu USUNIĘCIA" tego komunikatu. Dali agencji tydzień na spełnienie żądań i zagrozili dalszymi konsekwencjami, jeśli nie zostaną one spełnione.

Rzeczniczka FBI potwierdziła atak, oświadczając, że biuro wie o roszczeniach hakerów i prowadzi w tej sprawie śledztwo. "Choć punkt przełamania zabezpieczeń nie został jeszcze jednoznacznie ustalony - nie wiadomo, czy dotyczy dostawcy zewnętrznego, czy infrastruktury własnej FBI - prowadzimy intensywne śledztwo i ściśle współpracujemy z zewnętrznymi podmiotami obsługującymi serwis FBIJobs.gov, aby zneutralizować wszelkie ryzyko" - przekazała agencja w komunikacie.

Serwis rekrutacyjny w środę rano wciąż pozostawał niedostępny. Dzień wcześniej na jego stronie głównej pojawił się baner o treści: "STRONA ZOSTAŁA PRZEJĘTA PRZEZ SHINYHUNTERS". W korespondencji z redakcją "The New York Times" przedstawiciele ShinyHunters opisali posiadane rejestry kadrowe, twierdząc, że zawierają one prywatne dane dziesiątek tysięcy osób.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

Byli funkcjonariusze FBI oraz eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ocenili, że wyciek wygląda na autentyczny i stanowi dla biura ogromne zagrożenie kontrwywiadowcze. Jednym z głównych powodów do niepokoju jest fakt, że dane kadrowe funkcjonariuszy FBI mogą zostać przechwycone przez wywiad Chin, Rosji bądź innych państw i wykorzystane w operacjach szpiegowskich.

- Jeśli te doniesienia się potwierdzą, wyciek ten drastycznie przypomina, że nikt nie jest wolny od zagrożeń cyfrowych. Niestety rodzi to poważne ryzyko dla bezpieczeństwa publicznego i kontrwywiadu - zauważył Sumon Dantiki, partner w kancelarii Baker McKenzie, a w przeszłości wysoki rangą urzędnik FBI i Departamentu Sprawiedliwości zajmujący się cyberbezpieczeństwem.

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Jeszcze bardziej bezpośrednim zagrożeniem jest możliwość wykorzystania tych danych przez przestępców do odwetu na agentach FBI. - Najbardziej niepokoi mnie to, że każdy przestępca pałający żądzą zemsty może wykorzystać te dane, by namierzyć i wyrządzić fizyczną krzywdę nie tylko agentom, którzy prowadzili jego sprawę, ale również ich rodzinom - powiedziała w rozmowie z "NYT" Cynthia Kaiser, była funkcjonariuszka FBI.

Atak grupy ShinyHunters to kolejny z serii incydentów związanych z zabezpieczeniami cyfrowymi FBI. W tym roku biuro wykryło obecność chińskich hakerów w bazie danych służącej do rejestracji sądowych nakazów inwigilacji. Sam dyrektor biura również padł ofiarą ataku. W marcu prywatna skrzynka e-mailowa Patela została zhakowana przez proirańską grupę aktywistów powiązanych z tamtejszym Ministerstwem Wywiadu i Bezpieczeństwa.

"Nie robimy tego dla pieniędzy"

Na razie nie wiadomo, co ShinyHunters zamierzają zrobić, jeśli FBI nie wycofa swojego ostrzeżenia. Amerykańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, Flashpoint, ocenia jednak, że hakerzy prawdopodobnie zastosują swój stały schemat działania i wkrótce opublikują skradzione dane w sieci.

"Nie możemy komentować tego, co zrobimy, jeśli FBI nie spełni naszej prośby. Powtarzamy: nie szantażujemy FBI i NIE robimy tego dla pieniędzy. Naszym jedynym zamiarem, celem i motywem jest naprostowanie faktów" - napisali przedstawiciele ShinyHunters w e-mailu do redakcji "The New York Times".

Źródło: "The New York Times"
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Tagi:
FBIatak hakerówCyberbezpieczeństwoCyberatakUSA
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