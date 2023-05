Sekretarz skarbu: USA grozi niewypłacalność

W liście do Kongresu Yellen przekazała, że rząd może przekroczyć ustanowiony po raz ostatni w 2021 r. limit "potencjalnie 1 czerwca". Dodała przy tym, że dokładne przewidzenie daty nie jest możliwe. Dodała, że jeśli Kongres nie zdąży podnieść limitu, bankructwo państwa będzie miała surowe konsekwencje, narażając Amerykanów na "poważne trudności, szkodząc naszej pozycji globalnego przywództwa i podając w wątpliwość naszą zdolność do obrony interesów bezpieczeństwa narodowego".

Zmiana szacunków

Mimo ostrzeżeń ze strony Yellen i ekonomistów o potencjalnie katastrofalnych skutkach bankructwa USA, Biały Dom i Republikanie kontrolujący Izbę Reprezentantów tkwią w impasie co do podniesienia limitu zadłużenia, obecnie wynoszącego 31,4 bln dolarów.

Kluczowe spotkanie w Białym Domu

Biden zadzwonił w poniedziałek do McCarthy'ego, by zaprosić go na spotkanie do Białego Domu, gdzie wraz z liderami Republikanów i Demokratów w obu izbach Kongresu mają omówić sprawę.