Groźby Trumpa. "Konflikt handlowy z całą Unią Europejską"

Źródło: TVN24
Donald Trump zagroził zerwaniem relacji handlowych z Hiszpanią. Choć prezydent USA przekonuje, że może wprowadzić embargo "nawet dzisiaj", eksperci wskazują na prawne i polityczne przeszkody dla takich działań. - W praktyce oznaczałoby to konflikt handlowy z całą Unią Europejską - ocenia w rozmowie z TVN24+ Paul Balawajder, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
- Niektóre europejskie kraje są pomocne, inne nie - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump w trakcie konferencji prasowej z udziałem kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Trump odniósł się w ten sposób do kwestii międzynarodowego poparcia dla amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi.

Według oceny prezydenta Niemcy miały być "pomocne" w przeprowadzeniu misji - w przeciwieństwie do Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. Te dwa kraje miały odmówić wykorzystania ich baz do przeprowadzenia ataku na Bliskim Wschodzie.

- Nie mamy tu do czynienia z Winstonem Churchillem - stwierdził Trump, odnosząc się do brytyjskiego premiera Keira Starmera. - Wielka Brytania jest bardzo niechętna do współpracy - dodał.

Pociski spadają nawet w Dubaju. Ryzykowna decyzja Iranu
Pociski spadają nawet w Dubaju. Ryzykowna decyzja Iranu

Sebastian Zakrzewski

Rząd brytyjski odmówił USA zgody na wykorzystanie bazy Diego Garcia na Wyspach Czagos do prowadzenia ataków na Iran. Przez co, jak zaznaczył Trump, amerykańskie samoloty musiały wykonywać dużo dłuższe loty.

Z kolei Hiszpania odmówiła Amerykanom wykorzystania baz Moron i Rota.

Ministra obrony Hiszpanii Margarita Robles zaznaczyła, że pomoc Stanom Zjednoczonym może być udzielona wyłącznie w ramach prawa międzynarodowego. Przypomniała, że porozumienie amerykańsko-hiszpańskie dotyczące użytkowania baz, nie pozwala amerykańskiej armii na jednostronne działania, bez międzynarodowych ram.

Mniej subtelnych określeń użył premier Hiszpanii Pedro Sanchez. "Można być przeciwnym znienawidzonemu reżimowi, a jednocześnie sprzeciwiać się nieuzasadnionej i niebezpiecznej interwencji wojskowej" - napisał w mediach społecznościowych. "Ponownie apeluję o natychmiastowe złagodzenie napięć, poszanowanie prawa międzynarodowego i pilne wznowienie dialogu" - dodał.

Trump: zerwiemy cały handel

Te słowa wyraźnie nie spodobały się prezydentowi USA.

- Zerwiemy cały handel z Hiszpanią. Nie chcemy mieć niczego do czynienia z Hiszpanią. Powiedziałem Scottowi (Bessentowi, sekretarzowi skarbu), by zerwał z nimi wszelkie kontakty (handlowe). (...) Hiszpania nie ma absolutnie niczego, czego potrzebujemy. Poza wspaniałymi ludźmi. Mają wspaniałych ludzi, ale nie mają wspaniałych władz - oznajmił amerykański prezydent podczas spotkania z Friedrichem Merzem. Przekonywał, że "ma prawo", by zakończyć "wszelkie interesy" z Madrytem.

- Nawet jutro czy nawet dzisiaj mogę zatrzymać wszelkie ruchy, każdy biznes z Hiszpanią. Mam prawo nałożyć embargo na każdy kraj. Możemy nawet nałożyć je na Hiszpanię - powiedział we wtorek Trump.

Co może prezydent USA?

Czy prezydent Trump może po prostu zerwać relacje handlowe z danym krajem? A jeśli tak, czy jest to możliwe w przypadku sięgającej 70 mld euro rocznie wymiany handlowej z Hiszpanią, która dodatkowo stanowi część większego bloku handlowego?

- Jeżeli prezydent USA Donald Trump chce zrewidować stosunki handlowe z Hiszpanią, musi przestrzegać umów między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską - przekazały we wtorek cytowane przez agencję EFE źródła w hiszpańskim rządzie.

Rząd w Madrycie zapewnił przy tym, że dysponuje niezbędnymi środkami, aby ograniczyć ewentualne skutki konfliktu handlowego, pomóc sektorom, które mogą ucierpieć oraz zdywersyfikować łańcuchy dostaw.

- Pełne wstrzymanie relacji handlowych z jednym państwem nie jest decyzją, którą prezydent USA może w prosty sposób podjąć samodzielnie. Kompetencja do regulowania handlu zagranicznego należy przede wszystkim do Kongresu - wyjaśnia w rozmowie z redakcją TVN24+ Paul Balawajder, analityk ds. Stanów Zjednoczonych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

- W praktyce jednak prezydent dysponuje szeregiem uprawnień delegowanych wcześniej przez Kongres, które pozwalają wprowadzać selektywne bariery handlowe - dodaje ekspert.

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
