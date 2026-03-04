Groźby Trumpa. "Konflikt handlowy z całą Unią Europejską"

Trump o Hiszpanii Źródło: TVN24

- Niektóre europejskie kraje są pomocne, inne nie - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump w trakcie konferencji prasowej z udziałem kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Trump odniósł się w ten sposób do kwestii międzynarodowego poparcia dla amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi.

Według oceny prezydenta Niemcy miały być "pomocne" w przeprowadzeniu misji - w przeciwieństwie do Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. Te dwa kraje miały odmówić wykorzystania ich baz do przeprowadzenia ataku na Bliskim Wschodzie.

- Nie mamy tu do czynienia z Winstonem Churchillem - stwierdził Trump, odnosząc się do brytyjskiego premiera Keira Starmera. - Wielka Brytania jest bardzo niechętna do współpracy - dodał.

Rząd brytyjski odmówił USA zgody na wykorzystanie bazy Diego Garcia na Wyspach Czagos do prowadzenia ataków na Iran. Przez co, jak zaznaczył Trump, amerykańskie samoloty musiały wykonywać dużo dłuższe loty.

Z kolei Hiszpania odmówiła Amerykanom wykorzystania baz Moron i Rota.

Ministra obrony Hiszpanii Margarita Robles zaznaczyła, że pomoc Stanom Zjednoczonym może być udzielona wyłącznie w ramach prawa międzynarodowego. Przypomniała, że porozumienie amerykańsko-hiszpańskie dotyczące użytkowania baz, nie pozwala amerykańskiej armii na jednostronne działania, bez międzynarodowych ram.

Mniej subtelnych określeń użył premier Hiszpanii Pedro Sanchez. "Można być przeciwnym znienawidzonemu reżimowi, a jednocześnie sprzeciwiać się nieuzasadnionej i niebezpiecznej interwencji wojskowej" - napisał w mediach społecznościowych. "Ponownie apeluję o natychmiastowe złagodzenie napięć, poszanowanie prawa międzynarodowego i pilne wznowienie dialogu" - dodał.

Trump: zerwiemy cały handel

Te słowa wyraźnie nie spodobały się prezydentowi USA.

- Zerwiemy cały handel z Hiszpanią. Nie chcemy mieć niczego do czynienia z Hiszpanią. Powiedziałem Scottowi (Bessentowi, sekretarzowi skarbu), by zerwał z nimi wszelkie kontakty (handlowe). (...) Hiszpania nie ma absolutnie niczego, czego potrzebujemy. Poza wspaniałymi ludźmi. Mają wspaniałych ludzi, ale nie mają wspaniałych władz - oznajmił amerykański prezydent podczas spotkania z Friedrichem Merzem. Przekonywał, że "ma prawo", by zakończyć "wszelkie interesy" z Madrytem.

- Nawet jutro czy nawet dzisiaj mogę zatrzymać wszelkie ruchy, każdy biznes z Hiszpanią. Mam prawo nałożyć embargo na każdy kraj. Możemy nawet nałożyć je na Hiszpanię - powiedział we wtorek Trump.

Co może prezydent USA?

Czy prezydent Trump może po prostu zerwać relacje handlowe z danym krajem? A jeśli tak, czy jest to możliwe w przypadku sięgającej 70 mld euro rocznie wymiany handlowej z Hiszpanią, która dodatkowo stanowi część większego bloku handlowego?

- Jeżeli prezydent USA Donald Trump chce zrewidować stosunki handlowe z Hiszpanią, musi przestrzegać umów między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską - przekazały we wtorek cytowane przez agencję EFE źródła w hiszpańskim rządzie.

Rząd w Madrycie zapewnił przy tym, że dysponuje niezbędnymi środkami, aby ograniczyć ewentualne skutki konfliktu handlowego, pomóc sektorom, które mogą ucierpieć oraz zdywersyfikować łańcuchy dostaw.

- Pełne wstrzymanie relacji handlowych z jednym państwem nie jest decyzją, którą prezydent USA może w prosty sposób podjąć samodzielnie. Kompetencja do regulowania handlu zagranicznego należy przede wszystkim do Kongresu - wyjaśnia w rozmowie z redakcją TVN24+ Paul Balawajder, analityk ds. Stanów Zjednoczonych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

- W praktyce jednak prezydent dysponuje szeregiem uprawnień delegowanych wcześniej przez Kongres, które pozwalają wprowadzać selektywne bariery handlowe - dodaje ekspert.