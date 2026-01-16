Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Sojusznik czy przeciwnik? "Paradoksalne zachowanie"

Grenlandia - protest przed ambasadą USA
Reporter TVN24 Sebastian Napieraj: Grenlandczycy są przerażeni
Źródło: TVN24
Francja zareagowała na deklaracje Donalda Trumpa o przejęciu Grenlandii. Tamtejszy minister finansów zaznaczył, że choć współpraca w ramach G7 - między innymi w kwestii surowców z Chin - jest kluczowa, to roszczenia terytorialne wobec członka Unii Europejskiej są granicą, której nie wolno przekroczyć.

Minister finansów Francji Roland Lescure ostrzegł swojego amerykańskiego odpowiednika Scotta Bessenta, że wszelkie działania w celu zajęcia Grenlandii oznaczałyby "przekroczenie granicy" i zagroziłyby relacjom gospodarczym Europy z USA - przekazał w piątek "Financial Times".

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy

Aleksandra Koszowska

Minister ostrzega Trumpa

Lescure powiedział dziennikowi "FT", że w poniedziałek przekazał to Bessentowi, ministrowi skarbu (finansów) USA, podkreślając przy tym głębokie zaniepokojenie Europy roszczeniami prezydenta Donalda Trumpa wobec Grenlandii, należącej do Królestwa Danii.

- Grenlandia jest suwerenną częścią suwerennego kraju, który jest częścią Unii Europejskiej. Nie należy z tym igrać - powiedział Lescure.

Zaznaczył, że mimo sporów Europa musi współpracować z USA w zakresie wspólnych priorytetów, takich jak inicjatywa pod przewodnictwem Francji na forum G7, mająca zmniejszyć zależność od Chin w zakresie metali ziem rzadkich.

- Dialog musi trwać tak długo, jak nie zostaną przekroczone granice, których nie należy przekraczać - powiedział Lescure.

Podkreślił, że USA i Francja są bliskimi sojusznikami od 250 lat.

Zapytany, czy na ewentualne zajęcie Grenlandii przez USA Unia Europejska powinna odpowiedzieć sankcjami gospodarczymi, Lescure odmówił wchodzenia w tę kwestię. Przyznał jednak, że "gdyby do tego doszło, znaleźlibyśmy się w zupełnie nowym świecie i musielibyśmy się odpowiednio dostosować".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Moskwa, Rosja
Jest stanowisko Rosji w sprawie Grenlandii. Sytuacja "nadzwyczajna"
TVN24
Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon
Niemieccy wojskowi na Grenlandii. Sprawdzą, czy "Arktyka jest bezpieczna"
TVN24
Amerykańska piechota morska szykuje się do ćwiczeń Cold Response 2022 (Setermoen, Norwegia)
Żołnierze Danii i USA będą razem ćwiczyć
TVN24

"Paradoksalne zachowanie"

UE i USA łączą relacje handlowe, których wartość w 2024 roku przekroczyła 1,6 biliona euro, a Stany Zjednoczone są największym rynkiem eksportowym bloku.

Od początku swojej drugiej prezydentury w styczniu 2025 roku Trump wielokrotnie powtarzał, że USA przejmą Grenlandię.

Zdaniem Lescure'a jest to kolejny przykład pokazujący, jak trudne stały się relacje ze Stanami Zjednoczonymi przez ich "paradoksalne zachowanie" - czasami jak sojusznika, czasami jak nieprzewidywalnego przeciwnika.

Kolejnym punktem zapalnym są unijne regulacje dotyczące działalności amerykańskich gigantów technologicznych; regulacjom tym sprzeciwiają się USA. Lescure powiedział "FT", że w rozmowie z Bessentem podkreślił, że UE będzie stosować własne przepisy wobec wszystkich działających na kontynencie firm.

Francuski minister zauważył, że rozmowy z Bessentem i innymi szefami resortów finansów G7 w Waszyngtonie w tym tygodniu pokazały chęć pracy nad dywersyfikacją łańcuchów dostaw pierwiastków ziem rzadkich w celu zmniejszenia zależności od Chin.

- Musimy działać szybciej we wszystkich tych kwestiach, ponieważ ani Chiny, ani USA nie będą czekać. Europa musi potwierdzić swoją siłę mocarstwa rynkowego i gospodarczego - powiedział.

