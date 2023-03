Prognozy szefa wielkiego banku. "Zobaczymy spowolnienie"

Prezes Bank of America Brian Moynihan stwierdził, że amerykańska gospodarka wejdzie w techniczną recesję. Dodał, że ma się to rozpocząć w trzecim kwartale - poinformował Reuters.

Moynihan powiedział podczas The Financial Review's Business Summit w Sydney, że recesja w USA nie będzie głęboka, a według prognoz banku stopy procentowe zaczną spadać w drugim kwartale 2024 roku.

Gospodarka USA - przewidywania szefa Bank of America

Dodał, że bank przewiduje, że kwartalne spadki wyniosą od 0,5 do 1 proc. - To bardzo niewielka recesja. Nie sądzę, że zobaczymy głęboką recesję. Naszym zdaniem jest to oparte na spowolnieniu po stronie korporacyjnej lub komercyjnej, a nie spowolnieniu po stronie konsumenckiej - wskazał.