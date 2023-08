Upadły król kryptowalut "żyje o chlebie i wodzie"

Sam Bankman-Fried ma trudności z przygotowaniem się do procesu o oszustwo z powodu braku odpowiedniego jedzenia w areszcie - tak przynajmniej twierdzi prawnik założyciela giełdy kryptowalut FTX - podał portal stacji BBC.

O trudnościach prawnik poinformował, gdy Bankman-Fried nie przyznał się do siedmiu zarzutów karnych zawartych w nowym akcie oskarżenia. Jego kaucja została cofnięta dwa tygodnie temu. Sędzia powiedział wówczas: "Istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że oskarżony co najmniej dwukrotnie próbował manipulować świadkami" - napisał BBC.

Bankman-Fried przygotowuje się do procesu

Portal dodał, że obrońca byłego miliardera Mark Cohen powiedział, że brak odpowiedniego wyżywienia w Brooklyn's Metropolitan Detention Center utrudnia jego klientowi przygotowanie się do procesu, który ma rozpocząć się w październiku. Według prawnika Bankman-Fried "żyje o chlebie i wodzie" - opisał BBC.

Cohen przekazał również, że pan Bankman-Fried nie otrzymał leku Adderall na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), a jego zapas leku Emsam na depresję był na wyczerpaniu. Sędzia Sarah Netburn stwierdziła, że zwróci się do Biura Więziennictwa Departamentu Sprawiedliwości USA, które zarządza więzieniem, o zajęcie się kwestiami związanymi z lekami pana Bankmana-Frieda.

Sędzia Netburn dodała, że jest "dość pewna", że zakład oferuje wegetariańskie jedzenie, ale nie jest pewna, czy dostępne jest jedzenie wegańskie. Biuro Więziennictwa stwierdziło, że więźniowie mieli dostęp do "odpowiedniej" opieki zdrowotnej, leków i ciepłych posiłków - podał BBC.

Dodał, że podczas wtorkowej rozprawy sądowej w Nowym Jorku Bankman-Fired nie przyznał się do winy w związku z siedmioma zarzutami zawartymi w nowym akcie oskarżenia. Były "król kryptowalut" został wprowadzony do sądu w kajdankach na nogach i beżowym mundurze więziennym. Było to jego pierwsze pojawienie się w sądzie od czasu cofnięcia kaucji 11 sierpnia.

Bankman-Fried trafił do aresztu po tym, jak podzielił się z dziennikarzem osobistymi wiadomościami od koleżanki, z którą romansował - Caroline Ellison. Ellison, która była dyrektorem generalnym firmy handlowej Bankman-Fried Alameda, przyznała się do winy i zgodziła się zeznawać przeciwko niemu.

Upadek giełdy kryptowalut FTX

W nowym akcie oskarżenia Bankmana-Frieda znalazło się siedem zarzutów oszustwa i spisku w związku z upadkiem FTX w listopadzie 2022 roku. Jednak nie oskarża się go już o spiskowanie w celu naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących finansowania kampanii - wskazał brytyjski portal.

Bankman-Fried nie przyznał się do winy - według niego FTX miał nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem, przy czym także zaprzeczył kradzieży funduszy.

FTX była niegdyś drugą co do wielkości giełdą kryptowalut na świecie, wycenianą na 32 mld dol. 11 listopada 2022 roku złożyła wniosek o ochronę przed upadłością, co wywołało falę wstrząsów na rynku kryptowalut.

Autor:kris/ToL

Źródło: BBC