"Nie mam z tym problemu". Trump zezwolił Rosji na dostawę ropy

Prezydent Donald Trump
Kuba. Mechanik przerobił Polskiego Fiata 126p
W niedzielę prezydent USA Donald Trump, potwierdził, że jeden z rosyjskich tankowców otrzymał zgodę na dostarczenie ropy naftowej na Kubę. Decyzję, stojącą w sprzeczności z amerykańskimi przepisami, uzasadnił względami humanitarnymi, wskazując na pogarszające się warunki życia mieszkańców wyspy.

Trump potwierdził wcześniejsze doniesienia "New York Timesa" na ten temat amerykańskiej zgody na dostarczenie na Kubę przez tankowiec "Anatolij Kołodkin" rosyjskiej ropy naftowej.

- Mamy tam tankowiec. Nie przeszkadza nam, jeśli ktoś zabierze ładunek, bo oni muszą jakoś przeżyć - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One. - Powiedziałem im: jeśli jakiś kraj chce teraz wysłać trochę ropy na Kubę, nie mam problemu, niezależnie od tego, czy to Rosja, czy nie - dodał.

Trump ocenił że dostarczenie ropy z jednego tankowca nie pomoże zbytnio ani Rosji, ani kubańskiemu reżimowi.

- Jeśli chcą to zrobić, czy inne kraje też chcą, to mnie to nie obchodzi. To nie będzie miało wpływu. Kuba jest skończona. Mają zły reżim. Mają bardzo złe i skorumpowane przywództwo. I nieważne, czy dostaną ładunek ropy, czy nie. Wolałbym to wpuścić, niezależnie od tego, czy będzie to Rosja, czy ktokolwiek inny, ponieważ ludzie potrzebują ogrzewania, chłodzenia i wszystkich innych rzeczy - tłumaczył.

Czytaj też: Kryzys się pogłębia. Paraliż w służbie zdrowia

Kryzys na Kubie

Trwająca od miesięcy morska blokada Kuby spowodowała pogarszającą się sytuację humanitarną na wyspie i coraz częstsze przerwy w dostawach prądu.

Trump wielokrotnie wcześniej zapowiadał, że będzie dążył do zmiany reżimu na Kubie, a w piątek oznajmił, że "Kuba będzie następna" po Iranie.

Decyzja Trumpa zdaje się stać w sprzeczności z obowiązującymi amerykańskimi sankcjami. Choć na początku marca administracja Trumpa zawiesiła sankcje na rosyjską ropę załadowaną już na statki, to później dodano przepisy stanowiące, że nie dotyczy to ładunków surowca kupowanego przez podmioty na Kubie, w Iranie, Korei Północnej i okupowanej Ukrainy.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

Donald TrumpKubaRopa naftowa
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Stacja paliw
Niższa akcyza, tańsze paliwo. Rozporządzenie weszło w życie
Z kraju
sklejka na 2
Spór na szczycie irańskich władz
Ze świata
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
Nowe przepisy drogowe od poniedziałku
Moto
GettyImages-2268351444
"Aspirujący dyktator", "pomarańczowy klaun". Miliony ludzi wyszły na ulice
Ze świata
Katamarany z pomocą humanitarną dla Kuby
Odnalezione katamarany z pomocą humanitarną dotarły do Hawany
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Od kiedy tańsze paliwo na stacjach? Jest data
Handel
HEgCErGWgAAQaDN
Ukraina zawarła umowę z dwoma krajami
Ze świata
hawana kuba shutterstock_2708972419
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia dla egzotycznego kierunku
Z kraju
jaja jajka wielkanoc pieniadze shutterstock_2283619677
Dodatkowy dzień na świąteczne zakupy
Z kraju
sen zegarek shutterstock_2674805173
Tej nocy przestawimy zegarki
Z kraju
Lotnisko w Barcelonie
Możliwe opóźnienia lotów i problemy z bagażem. Strajk na 12 lotniskach
Ze świata
Z Grindra, który jest przeznaczony dla mniejszości homoseksualnej, codziennie na całym świecie korzysta ponad 3,6 miliona osób
ZUS a pary jednopłciowe. Jest oświadczenie po ważnym wyroku
Z kraju
pap_20250530_1ZH
Trump rozmawiał z premierem Indii. Do rozmowy dołączył Musk
Ze świata
Kash Patel
Powiązani z Iranem hakerzy włamali się na maila szefa FBI
Ze świata
Moskwa, Kreml
"Szkarłatny łabędź" kontra cenzura sieci. Kreml grozi protestującym
Ze świata
Komisja Europejska
Cyberatak na platformę KE. Mogły zostać pozyskane dane
Tech
pap_20260310_14J
Kiedy obniżki cen paliw? Minister o kolejnych krokach
TVN24
Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie cen paliw
Z kraju
Piotr Serafin
Serafin ostro o SAFE: nie mamy czasu do stracenia
Z kraju
pap_20250925_1UW
Polska z najlepszym wynikiem w NATO. Za nami nawet USA
Z kraju
Donald Trump
Podpis Trumpa na dolarach. Pierwszy prezydent w historii
Ze świata
shutterstock_2180301073
Braki, wywóz, turystyka paliwowa. "Mogłoby dochodzić lokalnie do paniki"
Z kraju
Meta, Google, YouTube, Instagram
Meta i Google uznane za winne. "Złożymy apelację"
Tech
Karol Nawrocki
Senat zdecydował jednogłośnie. Czas na ruch prezydenta
Z kraju
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Od kwietnia nowe zasady wyliczania emerytur
Dla seniora
Władimir Putin
Putin spotkał się z oligarchami. Miał prosić o wsparcie
Ze świata
lagos nigeria wysypisko smieci shutterstock_2413702801
Toksyczny problem. Tysiące ton elektrośmieci
Tech
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
"Rośnie presja". Analitycy alarmują
Rynki
Posiedzenie Sejmu 27 marca 2026
Obniżka cen paliw. Jest decyzja Sejmu
Z kraju

