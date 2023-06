Imperium warte 25 miliardów dolarów. Jest decyzja o przekazaniu sterów

Ojciec i syn podzielają podobne poglądy polityczne

Alex, który jest z wykształcenia historykiem, to drugie najmłodsze z pięciorga dzieci George'a Sorosa. Jest jedynym członkiem rodziny zasiadającym w komitecie inwestycyjnym Soros Fund Management. Chociaż ojciec i syn podzielają podobne poglądy polityczne, Alex przekazał "WSJ", że jest "bardziej upolityczniony" niż ojciec i że zaangażuje się w kampanię polityczną, aby nie dopuścić do ubiegania się o drugą kadencję prezydencką w USA przez Donalda Trumpa w 2024 roku. - Bez względu na to, jak bardzo chciałbym zabrać pieniądze z polityki, tak długo, jak druga strona to robi, my też będziemy musieli - powiedział Alex Soros. Alex zaznaczył, że założona przez jego ojca Fundacja Społeczeństwa Otwartego (OSF) będzie realizować te same cele jak dotychczas, czyli będzie działała na rzecz wolności słowa, reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, praw mniejszości i uchodźców oraz wspierać liberalnych polityków.