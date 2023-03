Koncern z Detroit szuka oszczędności i zapowiada zwolnienia

David Barnas, rzecznik General Motors, przekazał w oświadczeniu, że działanie to będzie mieć "wpływ na niewielką liczbę pracowników najemnych i kadry kierowniczej na całym świecie". Podkreślił, że jest ono "zgodne z obecną polityką poprawy wydajności i redukcji kosztów strukturalnych".

Arden Hoffman, dyrektor ds. kadr GM, we wtorkowym liście do pracowników przypomniał, że korporacja "zobowiązała się do 2 miliardów dolarów oszczędności w ciągu najbliższych dwóch lat, które znajdziemy poprzez zmniejszenie wydatków korporacyjnych, kosztów ogólnych i złożoności wszystkich naszych produktów".