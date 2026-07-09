Ze świata Kolejny obiekt imienia Trumpa. Lotnisko zmieniło nazwę Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Donald Trump w drodze powrotnej ze szczytu NATO zmienił samolot Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Od czwartku, 9 lipca, dawny Palm Beach International Airport funkcjonuje jako President Donald J. Trump International Airport.

- Nie sądzę, żeby ktokolwiek był bardziej kojarzony z Palm Beach niż Donald Trump - może nawet w całej Florydzie - powiedział jego syn, Eric Trump, w rozmowie z Fox News.

Eric Trump wraz z rodziną przyleciał do Palm Beach prywatnym odrzutowcem jako pierwszy pasażer na nowo nazwanym lotnisku. - Nie było mowy, żebym pozwolił, by pierwszy wylądował samolot UPS - żartował w programie "Fox & Friends".

Ustawa o zmianie nazwy została podpisana w marcu przez republikańskiego gubernatora Florydy Rona DeSantisa. W czwartek Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zmieniła kod portu z PBI na DJT.

Welcome to the Donald J. Trump International Airport in Palm Beach! 🌴



The name is a perfect tribute to @POTUS, a Commander-in-Chief who is MODERNIZING our skies and making FLYING GREAT AGAIN 🇺🇸 https://t.co/intWCMVGOa — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) May 5, 2026 Rozwiń

Zmiana za ponad pięć milionów dolarów

Do 18 sierpnia pasażerowie będą musieli jednak nadal używać dotychczasowego kodu PBI przy rezerwacji lotów - dopiero później nowa nazwa i oznaczenia pojawią się na biletach, etykietach bagażowych i w systemach rezerwacyjnych linii lotniczych.

Koszt całego procesu wyniósł 5,5 miliona dolarów. - No cóż, równie dobrze możemy go uhonorować. Ludzie powinni być doceniani za zaangażowanie, jakie wnieśli dla naszego kraju - komentowała jedna z podróżnych w rozmowie z BBC.

Inna pasażerka była mniej entuzjastyczna: - Ze względu na to, kim jest, nie zgadzam się z jego sposobem myślenia. Nie uważam, żeby był dobrym przykładem dla Stanów Zjednoczonych. Od teraz będę latać przez Orlando - stwierdziła.

Rzecznik lotniska przekazał stacji Nexstar, że władze portu otrzymały opinie "odzwierciedlające szeroką gamę poglądów" i że decyzja, podjęta na szczeblu stanowym, nie podlega lokalnym zmianom.

Komisja hrabstwa Palm Beach w maju 2026 roku zatwierdziła umowę licencyjną z firmą zarządzającą własnością intelektualną prezydenta dotyczącą użycia nazwiska "Donald J. Trump". Trump Organization oświadczyła, że rodzina nie będzie czerpać zysków z umów licencyjnych, a celem jest ochrona przed "nieuprawnionym użyciem" nazwiska.

Największym przewoźnikiem obsługującym lotnisko pozostaje JetBlue Airways. Wraz z Delta Air Lines i American Airlines odpowiada za około dwie trzecie wszystkich operacji lotniczych.

Coraz więcej miejsc imienia Trumpa

Od czasu, gdy Donald Trump objął urząd prezydenta po raz drugi, jego nazwisko nadano m.in. planowanej klasie okrętów wojennych Marynarki Wojennej USA, programowi wizowemu dla zamożnych cudzoziemców, rządowej stronie internetowej poświęconej lekom na receptę oraz federalnym kontom oszczędnościowym dla dzieci.

Trump prowadził również szeroko zakrojone działania mające na celu przekształcenie Waszyngtonu. Choć jego nazwisko pojawiło się na budynku United States Institute of Peace, sądy odrzuciły próbę przemianowania John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

To nie pierwsze takie lotnisko

Obecnie w kraju znajduje się dwanaście lotnisk nazwanych na cześć prezydentów, z których wszystkie - poza jednym - upamiętniają zmarłych przywódców.

Nowojorski John F. Kennedy International Airport, dawniej Idlewild, otrzymał obecną nazwę w 1963 roku, miesiąc po tragicznej śmierci prezydenta. W Houston mieści się George Bush Intercontinental Airport, nazwany w 1997 roku na cześć George'a H.W. Busha, a w stolicy kraju - Ronald Reagan Washington National Airport, który upamiętnia Reagana od 1998 roku.

W Grand Rapids w stanie Michigan znajduje się Gerald R. Ford International Airport (od 1999 roku), natomiast w Springfield w Illinois - Abraham Lincoln Capital Airport. Arkansas uhonorował małżeństwo prezydenckie, nadając w 2012 roku nazwę Bill and Hillary Clinton National Airport lotnisku w Little Rock.

W Wichita w Kansas działa Dwight D. Eisenhower National Airport (otwarty pod tą nazwą w latach 2014-2015), a w Dickinson w Dakocie Północnej - Theodore Roosevelt Regional Airport (2004). Mniejsze porty, takie jak John F. Kennedy Memorial Airport w Wisconsin, Jimmy Carter Regional Airport w Georgii czy Harry S. Truman Regional Airport w Missouri, również oddają hołd swoim patronom. Wreszcie Roosevelt Memorial Airport w Georgii przypomina o Franklinie D. Roosevelcie i jego "Małym Białym Domu" w Warm Springs.