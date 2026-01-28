Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Jedna z czołowych firm kurierskich ostro tnie zatrudnienie

nowy jork usa praca pracownik kurier ups - Andriy Blokhin shutterstock_1392216341
Trump w Davos o wzrostach na amerykańskich rynkach i rozwoju gospodarki
Źródło: Reuters/TVN24
Gigant branży kurierskiej UPS ogłosił, że w tym roku zlikwiduje do 30 tysięcy miejsc pracy w związku z dalszym ograniczaniem współpracy z Amazonem - swoim największym klientem - podał w środę portal BBC. Firma uzasadnia swoją decyzję koniecznością poprawy rentowności.

Największy na świecie dostawca przesyłek od pewnego czasu stopniowo zmniejsza liczbę paczek realizowanych dla Amazona, uznając je za "bardzo nieopłacalne" i obniżające marżę zysku.

Redukcje zatrudnienia mają być prowadzone głównie poprzez dobrowolne odejścia, programy wykupu dla pełnoetatowych kierowców oraz nieobsadzanie wakatów po osobach, które same zdecydują się odejść.

Firma poinformowała również o wycofaniu ze służby samolotów towarowych MD‑11 po tragicznym wypadku w Louisville (Kentucky) w listopadzie ubiegłego roku. Maszyny te stanowiły około 9 proc. floty i pozostawały uziemione od czasu katastrofy.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku UPS osiągnął przychody na poziomie 24,5 mld USD (17,7 mld GBP), a na cały bieżący rok prognozuje wzrost przychodów do 89,7 mld USD. Notowania spółki na giełdzie w Nowym Jorku zareagowały na te informacje niewielkim wzrostem.

Czytaj też: To może być największa fala zwolnień w historii Amazona

UPS ogranicza współpracę z Amazonem

UPS od dłuższego czasu realizuje plan uniezależnienia się od Amazona i skoncentrowania na bardziej dochodowych segmentach rynku, m.in. w sektorze medycznym. W 2025 r. firma zlikwidowała 48 tys. miejsc pracy i zamknęła 93 centra logistyczne w związku ze spadkiem liczby przesyłek od internetowego giganta. W pierwszej połowie bieżącego roku zapowiedziano zamknięcie kolejnych 24 placówek.

- Znajdujemy się w ostatniej fazie przyspieszonego planu ograniczania współpracy z Amazonem. Do 2026 roku chcemy zmniejszyć liczbę przesyłek o kolejny milion dziennie i dalej dostosowywać naszą sieć - powiedziała dyrektor generalna firmy, Carol Tomé, cytowana przez BBC.

Według rocznego raportu za 2024 r. spółka zatrudniała ok. 490 tys. osób, w tym blisko 78 tys. na stanowiskach kierowniczych. Zdecydowana większość pracowników jest zrzeszona w związkach zawodowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
Tech
shutterstock_391111561
Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec
Z kraju
magazyn amazon anglia - JSvideos shutterstock_2709702759
Pracę może stracić nawet 30 tysięcy osób. Szykują największe zwolnienia w historii

Amazon buduje własną sieć dostaw

W ostatnich latach Amazon znacząco rozwinął własne usługi logistyczne, osłabiając pozycję tradycyjnych operatorów - UPS, FedEx i amerykańskiej poczty USPS.

W 2024 r. Amazon zrealizował w Stanach Zjednoczonych 6,3 mld dostaw, wyprzedzając UPS i FedEx. Według raportu Pitney Bowes Parcel Shipping Index do 2028 r. firma Jeffa Bezosa może prześcignąć także USPS pod względem liczby dostarczanych przesyłek.

OGLĄDAJ: Akcja policji w Warszawie
Mężczyzna zdemolował biuro w urzędzie miasta (zdj. ilustracyjne)

Akcja policji w Warszawie
WYDANIE SPECJALNE

Mężczyzna zdemolował biuro w urzędzie miasta (zdj. ilustracyjne)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Andriy Blokhin / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Zwolnienia grupoweUSA
Zobacz także:
Elon Musk w Davos
Musk nazwał Sikorskiego "imbecylem"
Tech
nvidia czip shutterstock_1060748543
H200 wjeżdżają do Chin. Przełom w technologicznym impasie
Tech
Łukasz Kijek opowiadał o tym, jak wydobywana jest ropa naftowa
Ropa drożeje do najwyższych poziomów od 4 miesięcy
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Ponad miliard na elektryczne auta. Budżet wyczerpany w niespełna rok
Moto
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Nowy rekord po spadku dolara
Ze świata
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci
Maciej Michałek
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Ostrożny optymizm na Wall Street. "To będą obserwować inwestorzy"
Rynki
Donald Trump
Co czwarta groźba ceł Trumpa wchodzi w życie
Ze świata
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Można zgarnąć 70 milionów złotych w Eurojackpot
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski do Muska: zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce
Z kraju
Viktor Orban
Zagraniczny wyjazd brata Viktora Orbana organizował były oficer KGB
Ze świata
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec z podwyżką po podpisaniu umowy z deweloperem
Nieruchomości
shutterstock_2114188025_1
Gorączka złota, cena ostro w górę. Pięć powodów
Łukasz Figielski
ZUS
ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane
Z kraju
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Rozmowy w JSW zerwane. "Krok wstecz"
Z kraju
Komisja Europejska
Bruksela wszczęła dwa postępowania wobec firmy Google
Tech
Radosław Sikorski
Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań
Ze świata
warszawa ludzie ulica
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
Z kraju
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
Tech
telefon szpieg hacker
Nowy podatek w Polsce. Są założenia projektu
Tech
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Eurocash wygrywa z UOKiK-iem. Potężna kara uchylona
Z kraju
shutterstock_2183395155
Oszustwa kredytowe. Jeden z najwyższych wyników
Pieniądze
Orlen
Wodór dla polskiego przemysłu. Kluczowe porozumienia Orlenu
Z kraju
Robert Fico
"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE
Ze świata
Korea Północna
"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"
Ze świata
smartfon shutterstock_2409724315
Zakaz dla osób poniżej 15 lat. Głosowanie we Francji
Ze świata
TikTok
Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka
Tech
shutterstock_391111561
Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec
Z kraju
shutterstock_2295456121
"Zyski ponad życie młodych". Rusza historyczny proces
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica