Jedna z czołowych firm kurierskich ostro tnie zatrudnienie

Trump w Davos o wzrostach na amerykańskich rynkach i rozwoju gospodarki Źródło: Reuters/TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Największy na świecie dostawca przesyłek od pewnego czasu stopniowo zmniejsza liczbę paczek realizowanych dla Amazona, uznając je za "bardzo nieopłacalne" i obniżające marżę zysku.

Redukcje zatrudnienia mają być prowadzone głównie poprzez dobrowolne odejścia, programy wykupu dla pełnoetatowych kierowców oraz nieobsadzanie wakatów po osobach, które same zdecydują się odejść.

Firma poinformowała również o wycofaniu ze służby samolotów towarowych MD‑11 po tragicznym wypadku w Louisville (Kentucky) w listopadzie ubiegłego roku. Maszyny te stanowiły około 9 proc. floty i pozostawały uziemione od czasu katastrofy.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku UPS osiągnął przychody na poziomie 24,5 mld USD (17,7 mld GBP), a na cały bieżący rok prognozuje wzrost przychodów do 89,7 mld USD. Notowania spółki na giełdzie w Nowym Jorku zareagowały na te informacje niewielkim wzrostem.

Czytaj też: To może być największa fala zwolnień w historii Amazona

UPS ogranicza współpracę z Amazonem

UPS od dłuższego czasu realizuje plan uniezależnienia się od Amazona i skoncentrowania na bardziej dochodowych segmentach rynku, m.in. w sektorze medycznym. W 2025 r. firma zlikwidowała 48 tys. miejsc pracy i zamknęła 93 centra logistyczne w związku ze spadkiem liczby przesyłek od internetowego giganta. W pierwszej połowie bieżącego roku zapowiedziano zamknięcie kolejnych 24 placówek.

- Znajdujemy się w ostatniej fazie przyspieszonego planu ograniczania współpracy z Amazonem. Do 2026 roku chcemy zmniejszyć liczbę przesyłek o kolejny milion dziennie i dalej dostosowywać naszą sieć - powiedziała dyrektor generalna firmy, Carol Tomé, cytowana przez BBC.

Według rocznego raportu za 2024 r. spółka zatrudniała ok. 490 tys. osób, w tym blisko 78 tys. na stanowiskach kierowniczych. Zdecydowana większość pracowników jest zrzeszona w związkach zawodowych.

Amazon buduje własną sieć dostaw

W ostatnich latach Amazon znacząco rozwinął własne usługi logistyczne, osłabiając pozycję tradycyjnych operatorów - UPS, FedEx i amerykańskiej poczty USPS.

W 2024 r. Amazon zrealizował w Stanach Zjednoczonych 6,3 mld dostaw, wyprzedzając UPS i FedEx. Według raportu Pitney Bowes Parcel Shipping Index do 2028 r. firma Jeffa Bezosa może prześcignąć także USPS pod względem liczby dostarczanych przesyłek.

OGLĄDAJ: Akcja policji w Warszawie