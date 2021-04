Przez pomyłkę przelano jej 1,2 miliona dolarów. Kupiła dom i samochód, teraz trafiła do aresztu

Amerykańska firma świadcząca usługi finansowe Charles Schwab błędnie przelała pewnej kobiecie 1,2 miliona dolarów. Ta miała przeznaczyć część z tych pieniędzy na zakup samochodu oraz domu. W związku z nieudanymi próbami skontaktowania się z 33-latką, sprawa trafiła do sądu, a kobieta do aresztu.

"To był błąd księgowy"

Rzecznik szeryfa Jason Rivarde zwrócił uwagę, że chociaż pieniądze zostały przelane na konto kobiety, "to nie są jej pieniądze". - Ona nie ma żadnych praw do tych środków. To był błąd księgowy - dodał. Jak poinformował, do tej pory odzyskano 75 procent całej kwoty.