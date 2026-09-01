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Gigant e-commerce pozwany przez Federalną Komisję Handlu

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Jeff Bezos na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: dvoevnore / Shutterstock
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Jak poinformował Reuters, Amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) i 22 stany pozwały Amazon w związku z praktykami dotyczącymi sprzedaży reklam. Według regulatora firma potajemnie podnosiła minimalne stawki w aukcjach reklamowych, przez co reklamodawcy mogli stracić co najmniej 20 miliardów dolarów. Amazon odrzuca zarzuty.

Pozew został złożony w poniedziałek w sądzie federalnym w zachodnim dystrykcie stanu Waszyngton. Do FTC przyłączyła się ponadpartyjna grupa 22 amerykańskich stanów.

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FTC pozywa Amazon. Chodzi o miliardy dolarów

Według regulatora, Amazon systematycznie podnosił ceny w aukcjach reklamowych bez wiedzy reklamodawców. FTC twierdzi, że praktyki te kosztowały firmy co najmniej 20 miliardów dolarów.

- Amazon był w stanie wygenerować miliardy dolarów zysków kosztem swoich klientów korzystających z reklam aukcyjnych - napisano w pozwie FTC.

Stany uczestniczące w postępowaniu mogą domagać się kar cywilnych i próbować odzyskać część tych pieniędzy. Według przedstawiciela FTC regulator zamierza dochodzić odszkodowania w wysokości dziesiątek miliardów dolarów. Dokładna kwota nie została jeszcze ustalona.

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Amazon odrzuca zarzuty FTC

Amazon zaprzeczył, by dopuścił się nieprawidłowości. Firma przekazała w opublikowanym w poniedziałek wpisie, że jej zasady dotyczące reklam mają przede wszystkim zapewniać klientom wyświetlanie najbardziej odpowiednich ofert.

Spółka wskazała również, że średni koszt kliknięcia reklamy pozostawał na podobnym poziomie w latach 2019-2024, podczas gdy sprzedaż generowana dzięki tym kliknięciom rosła.

Amazon zapewnił, że każdego dnia oferuje klientom najniższe ceny w możliwie szerokim asortymencie i stara się, aby ceny produktów detalicznych oraz spożywczych były takie same lub niższe niż u innych sprzedawców.

Amazon miał ingerować w aukcje reklamowe

Sprawa dotyczy trzech rodzajów reklam wyświetlanych przy wynikach wyszukiwania:

  • sponsorowanych produktów,
  • reklam marek,
  • reklam displayowych.

Zarzuty FTC dotyczą zmian w zasadach aukcji reklamowych wprowadzonych przez Amazon w 2019 roku.

Takie aukcje odbywają się automatycznie, zwykle w ułamku sekundy po wpisaniu przez użytkownika wyszukiwanej frazy. Systemy reklamodawców licytują wtedy możliwość wyświetlenia konkretnej reklamy.

Według FTC Amazon w niektórych przypadkach składał w aukcjach własne oferty, co miało prowadzić do wzrostu cen dla pozostałych uczestników. Regulator twierdzi również, że firma próbowała ukrywać te działania przed reklamodawcami.

FTC ocenia, że Amazon ingerował w nawet 80 procent aukcji dotyczących sponsorowanych produktów. Regulator uważa też, że wyższe koszty reklamy były ostatecznie przenoszone na klientów w postaci wyższych cen produktów sprzedawanych na platformie.

Amazon: reklamodawcy zaoszczędzili osiem miliardów dolarów

Amazon przedstawia inne dane. Firma twierdzi, że w latach 2021-2025 jej działania pozwoliły reklamodawcom zaoszczędzić około ośmiu miliardów dolarów.

Biznes reklamowy staje się coraz ważniejszą częścią działalności koncernu. Amazon jest obecnie trzecią największą firmą na światowym rynku reklamy cyfrowej, za Google i Meta.

Przychody Amazona z reklam wzrosły w drugim kwartale tego roku o 26 procent, do 19,8 miliarda dolarów. W całym 2025 roku zwiększyły się o 22 procent, do 68,6 miliarda dolarów.

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Amazon mierzy się z kolejnymi sprawami FTC

To nie pierwszy spór Amazona z amerykańskim regulatorem. We wrześniu ubiegłego roku koncern zgodził się zapłacić 2,5 miliarda dolarów w ramach kar i zwrotów dla abonentów Prime. Porozumienie zakończyło sprawę dotyczącą zarzutów FTC, według których firma wprowadzała klientów w błąd, aby zwiększać liczbę subskrypcji.

Amazon ma również stanąć w przyszłym roku przed sądem w związku z innym pozwem FTC. Regulator zarzuca firmie nielegalne wykorzystywanie pozycji monopolistycznej w zakresie ustalania cen i relacji z zewnętrznymi sprzedawcami.

Akcje Amazona spadły w poniedziałek o około 2,5 procent.

Źródło: Reuters
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Tagi:
AmazonJeff Bezos
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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