Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Senator wykluczony z Koalicji Obywatelskiej
Senator wykluczony z Koalicji Obywatelskiej
Ze świata

Liderzy amerykańskiego biznesu pojadą z Trumpem do Chin

|
Elon Musk
Kwaśniewski: administracja Trumpa gra w jedną stronę
Źródło: TVN24
Szef Tesli i SpaceX Elon Musk, były CEO Apple Tim Cook czy CEO General Electric Larry Culp - to tylko kilka nazwisk z długiej listy liderów biznesu, którzy dołączą do prezydenta USA Donalda Trumpa podczas jego podróży do Chin - przekazał Reutersowi urzędnik Białego Domu. Wizyta rozpocznie się w środę 13 maja.

Według oficjalnych źródeł w delegacji wezmą udział także: Kelly Ortberg z Boeinga, Dina Powell McCormick z Meta, Larry Fink z Blackrock, Stephen Schwarzman z Blackstone, Chuck Robbins z Cisco, Sanjay Mehrota z Micron, Michael Miebach z Mastercard, Christiano Amon z Qualcomm oraz Ryan McInerney z Visa.

Trump poleci do Chin. Wśród tematów Iran i Rosja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump poleci do Chin. Wśród tematów Iran i Rosja

Największe zamówienie w historii lotnictwa

W kwietniu Kelly Ortberg przyznała w rozmowie z Reutersem, że Boeing liczy na wsparcie administracji Trumpa w odblokowaniu długo wyczekiwanego, gigantycznego zamówienia z Chin. Tamtejszy rząd i amerykański producent samolotów prowadzą przedłużające się negocjacje w sprawie kontraktu, który według źródeł branżowych może obejmować 500 maszyn typu 737 MAX oraz kilkadziesiąt samolotów szerokokadłubowych napędzanych silnikami GE. Byłoby to pierwsze tak duże zamówienie Chin w Boeingu od 2017 roku.

Ogłoszenie tej transakcji zostałoby uznane za ogromny sukces szczytu przywódców, a sam kontrakt mógłby stać się największym pojedynczym zamówieniem na samoloty w historii - ocenia Reuters.

"Chińska władza szykuje się na czarny scenariusz"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Chińska władza szykuje się na czarny scenariusz"

Maciej Michałek

Podróż bez szefa najdroższej firmy świata

Z kolei prezes Nvidii, Jensen Huang, nie wybiera się z Trumpem do Pekinu - poinformowała w poniedziałek osoba zaznajomiona ze sprawą. Według tego źródła Huang nie otrzymał zaproszenia, ponieważ Biały Dom podczas obecnej podróży koncentruje się bardziej na kwestiach rolnictwa czy lotnictwa cywilnego, takich jak zamówienia na maszyny Boeinga.

Prezydent Trump rozwinął bliskie relacje z Huangiem w trakcie swojej kadencji i wyraził zgodę na eksport chipów AI modelu H200 do Chin. Jednak, jak zauważył 22 kwietnia sekretarz handlu Howard Lutnick, układy te nie zostały jeszcze sprzedane ze względu na trudności chińskich firm z uzyskaniem pozwoleń na ich zakup od własnego rządu.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Udostępnij:
Tagi:
ChinyUSADonald TrumpElon MuskTim CookJensen Huang
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Palestyna, flaga
Unia nakłada nowe sankcje. "Ekstremizm i przemoc niosą konsekwencje"
Ze świata
shutterstock_2505840835
Giganci e-commerce idą na wojnę. Oskarżenie o naruszenia na "przemysłową skalę"
Handel
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Rekordowy pesymizm w USA. Wynik najgorszy od ponad 70 lat
Ze świata
telefon, dziecko, szkoła, uczeń
Weryfikacja wieku w polskim internecie. Ministra zapowiada zmiany
Tech
Garo
Szwedzka spółka wycofuje się z Polski. Powodem rosnące koszty
Ze świata
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd szykuje zmiany dla deweloperów. Zakaz podwyżek, wyższe kary
Nieruchomości
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Skromne podwyżki emerytur. Oto prognozy na 2027 rok
Dla seniora
shutterstock_2594879757
Bruksela prowadzi rozmowy z gigantami AI z USA
Tech
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek w Sejmie
PiS przeciwko kryptoaktywom. Premier komentuje
Z kraju
shutterstock_2400636179
OpenAI odpiera zarzuty po strzelaninie. Rodzina ofiary obwinia ChatGPT
Tech
Spirit Airlines
To koniec ery tanich lotów? Ważny sygnał dla branży
Ze świata
Damaszek
Unia znosi ograniczenia dla Syrii. Koniec sankcji handlowych
Ze świata
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Co z obniżką stóp? Kluczowe instytucje zmieniają projekcje
Ze świata
jacht christina o włochy shutterstock_1074345215
Olbrzymia przecena. Legendarny jacht wciąż czeka na kupca
Ze świata
Kijów, Ukraina
Pożyczka dla Ukrainy. Są nowe informacje
Ze świata
Profil Zaufany to darmowy podpis elektroniczny dla użytkownika internetu, który chce załatwiać sprawy urzędowe przez ePUAP
Usunięto awarię rządowego serwisu
Tech
giełda notowania
Nintendo pod presją. Inwestorzy czekają na nowe gry
Tech
samolot smartfon czytnik shutterstock_1183257406
Zmiana ostrzeżeń MSZ dla dwóch państw. "Odradzamy"
Turystyka
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Takie będą ceny paliw we wtorek. Jest komunikat
Moto
Dua Lipa
Wielki koncern z wielkim pozwem. Gwiazda pop z milionowymi roszczeniami
Tech
meble sofy sklep shutterstock_2449269991
Brak odpowiedzi się nie opłacił. Surowa kara za ignorowanie urzędu
Z kraju
27
Polska zaskarżyła do TSUE umowę z krajami Mercosur
Z kraju
portfel, pieniądze
Tyle zarabiają Polacy. Nowe dane
Pieniądze
To już X edycja kongresu Impact
Ostatnie chwile przed Impact'26. Na liście gości premierzy, ambasadorzy i nobliści
Z kraju
praca biuro shutterstock_2572543283
"Ogromna skala" zjawiska. Nowa broń inspekcji pracy
Łukasz Figielski
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Trump w Chinach, wymiana szefa FED i PKB Polski. Taki będzie tydzień w światowej gosodarce
Z kraju
platforma wiertnicza shutterstock_225139657
Rynek reaguje na słowa Trumpa po propozycji Iranu
Rynki
Donald Trump - Xi Jinping (zdjęcie archiwalne)
Trump poleci do Chin. Wśród tematów Iran i Rosja
Ze świata
Paliwa benzyna
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
Czy nadchodzi reaktywacji polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika
Reaktywacja polskiego elektryka. "Będzie to skrojone pod Europę"
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica