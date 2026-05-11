Ze świata Liderzy amerykańskiego biznesu pojadą z Trumpem do Chin Oprac. Wiktor Knowski |

Kwaśniewski: administracja Trumpa gra w jedną stronę Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według oficjalnych źródeł w delegacji wezmą udział także: Kelly Ortberg z Boeinga, Dina Powell McCormick z Meta, Larry Fink z Blackrock, Stephen Schwarzman z Blackstone, Chuck Robbins z Cisco, Sanjay Mehrota z Micron, Michael Miebach z Mastercard, Christiano Amon z Qualcomm oraz Ryan McInerney z Visa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump poleci do Chin. Wśród tematów Iran i Rosja

Największe zamówienie w historii lotnictwa

W kwietniu Kelly Ortberg przyznała w rozmowie z Reutersem, że Boeing liczy na wsparcie administracji Trumpa w odblokowaniu długo wyczekiwanego, gigantycznego zamówienia z Chin. Tamtejszy rząd i amerykański producent samolotów prowadzą przedłużające się negocjacje w sprawie kontraktu, który według źródeł branżowych może obejmować 500 maszyn typu 737 MAX oraz kilkadziesiąt samolotów szerokokadłubowych napędzanych silnikami GE. Byłoby to pierwsze tak duże zamówienie Chin w Boeingu od 2017 roku.

Ogłoszenie tej transakcji zostałoby uznane za ogromny sukces szczytu przywódców, a sam kontrakt mógłby stać się największym pojedynczym zamówieniem na samoloty w historii - ocenia Reuters.

Podróż bez szefa najdroższej firmy świata

Z kolei prezes Nvidii, Jensen Huang, nie wybiera się z Trumpem do Pekinu - poinformowała w poniedziałek osoba zaznajomiona ze sprawą. Według tego źródła Huang nie otrzymał zaproszenia, ponieważ Biały Dom podczas obecnej podróży koncentruje się bardziej na kwestiach rolnictwa czy lotnictwa cywilnego, takich jak zamówienia na maszyny Boeinga.

Prezydent Trump rozwinął bliskie relacje z Huangiem w trakcie swojej kadencji i wyraził zgodę na eksport chipów AI modelu H200 do Chin. Jednak, jak zauważył 22 kwietnia sekretarz handlu Howard Lutnick, układy te nie zostały jeszcze sprzedane ze względu na trudności chińskich firm z uzyskaniem pozwoleń na ich zakup od własnego rządu.

OGLĄDAJ: TVN24