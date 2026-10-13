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Musk pompuje miliony w republikanów. Rekordowe wsparcie

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Elon Musk
Miesiąc do wyborów połówkowych w USA. Politico: kandydaci republikanów nie chcą wsparcia Trumpa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/EPA/PAP
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Elon Musk przekazał około 366 milionów dolarów organizacjom wspierającym republikanów przed tegorocznymi wyborami w USA - poinformował "New York Times". Tym samym miliarder stał się największym darczyńcą republikańskiej kampanii.

Jak podał dziennik, powołując się na dane Federalnej Komisji Wyborczej (FEC), założony przez Muska komitet America PAC wydał od lipca 276 mln dolarów na wsparcie kampanii. Do tego należy doliczyć 90 mln dolarów wpłaconych jeszcze przed lipcem.

Musk hojnie wspiera republikanów przed wyborami

"NYT" zaznaczył jednak, że są to jedynie kwoty uwzględniane w zestawieniach FEC, a miliarder dokonał szeregu innych liczonych w milionach dolarów wpłat za pośrednictwem grup, które nie są zobowiązane do ujawniania darczyńców.

Pieniądze te czynią Muska największym sponsorem tegorocznej kampanii wyborczej. Z liczb wynika, że szef Tesli, SpaceX i X większość kwoty przeznaczył na kampanię wyborczą w Senacie, gdzie według sondaży republikanie mają szansę na utrzymanie większości.

Mniej pieniędzy przeznaczył na wyścigi o mandaty do Izby Reprezentantów, gdzie demokraci są zdecydowanymi faworytami do przejęcia kontroli.

Musk zaangażowany na rzecz prawicy

Według "NYT" pieniądze te są dowodem jego zaangażowania na rzecz prawicy - mimo wcześniejszych zapowiedzi o ograniczeniu wydatków na kampanię po kłótni z Trumpem - i stawiają go jako potencjalnego gracza w wyborach prezydenckich w 2028 roku. America PAC zadeklarowała, że Musk zamierza pozostać aktywny w następnych wyborach prezydenckich.

- Jeśli demokraci przejmą kontrolę nad Waszyngtonem i wygrają kluczowe listopadowe wybory na gubernatora oraz prokuratora generalnego, Ameryka ryzykuje, że stanie się krajem socjalistycznym, skrajnie progresywnym i pozbawionym granic - powiedział Andrew Romeo, rzecznik America PAC.

Trump prosił Muska o wsparcie finansowe

Dziennik przypomniał, że Trump poprosił Muska o powtórzenie swoich działań z kampanii 2024 roku, kiedy jego grupa koordynowała szeroko zakrojoną akcję rozmów w domach wyborców.

Zastrzyk gotówki od Muska pomógł m.in. we wsparciu kampanii reklamowej kandydata republikanów do Senatu w Teksasie Kena Paxtona. Wyścig w Teksasie uznawany jest za kluczowy w tych wyborach, a sondaże wskazują, że demokrata James Talarico ma znaczące szanse na zwycięstwo. Byłaby to pierwsza wygrana demokraty w wyborach do Senatu w Teksasie od 1988 roku.

Mimo słabych notowań prezydenta Trumpa oraz przewagi demokratów w sondażach, to republikanie dotąd dysponują większym budżetem na kampanię. Według CNN partia wydała dotychczas na reklamy wyborcze 1,9 mld dolarów, podczas gdy demokraci - 1,5 mld dolarów.

Źródło: PAP
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Tagi:
Elon MuskPartia Republikańska
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