Media: Elon Musk planuje budowę własnego miasteczka

Elon Musk pod koniec 2020 roku przeprowadził się z Kalifornii do Teksasu. Niespełna rok później Tesla - firma, której jest dyrektorem generalnym - ogłosiła przeniesienie swojej siedziby z Palo Alto w Kalifornii do Austin w Teksasie . Teraz miliarder planuje zbudowanie w tym stanie także własnego miasteczka - poinformował w czwartek "Wall Street Journal", powołując się m.in. na rejestry gruntów i informacje od urzędników teksańskiego hrabstwa Bastrop.

Jak ustalił dziennik, podmioty związane z Elonem Muskiem i jego firmami wykupiły już co najmniej 3,5 tys. akrów (ok. 1,4 tys. hektarów) gruntów w pobliżu stolicy stanu - Austin - i są w trakcie prac nad powstaniem nowego miasteczka o nazwie Snailbrook. Nazwa ta ma nawiązywać do maskotki - ślimaka (ang. snail) - założonego przez Muska przedsiębiorstwa The Boring Company, które zajmuje się kopaniem tuneli.

Musk planuje własne miasto

Według źródeł gazety Elon Musk miał już dyskutować z władzami hrabstwa Bastrop nad kwestią włączenia nowego miasteczka w jego granice. Miałoby to mu znacznie ułatwić plany budowy od strony administracyjno-prawnej. Zgodnie z obowiązującym w Teksasie prawem miejscowość musi mieć co najmniej 201 mieszkańców, by mogła ubiegać się o włączenie do hrabstwa. Rzeczniczka hrabstwa Bastrop przekazała jednak "WSJ", że Musk ani żaden z należących do niego podmiotów nie złożył jak dotąd stosownego wniosku.