Ze świata Elon Musk jednym z największych przegranych wyborów w USA Oprac. Wiktor Knowski |

Jan Kubik o sukcesie demokratów: to jest rzeczywiście tsunami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/EPA/PAP

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Demokraci przejęli kontrolę nad obiema izbami Kongresu, a w Teksasie, gdzie mieszczą się siedziby firm Muska, Tesli i SpaceX, po raz pierwszy od ponad 30 lat gubernatorem została przedstawicielka tej partii, Gina Hinojosa.

Widmo dochodzeń rządowych

Według Reutersa demokraci mogą wszcząć dochodzenia dotyczące kontraktów i dotacji rządowych dla przedsiębiorstw Muska, a także jego działalności na czele DOGE, instytucji odpowiedzialnej za ograniczanie wydatków federalnych.

Wolontariusz kampanii demokratów w Teksasie trzyma plakat wyborczy z podobizną Elona Muska. Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LAURA BRETT

Przedmiotem dochodzenia mogą być również ograniczenia, jakie Musk nakładał na korzystanie z należącego do SpaceX systemu satelitarnego Starlink przez ukraińską armię.

Robert Garcia, który ma stanąć na czele komisji nadzoru Izby Reprezentantów, ostrzegł we wtorek republikanów i ich sojuszników: "Zatrudnijcie prawników".

Zagrożenie dla inwestycji Muska

Szczególnym zagrożeniem dla biznesowego imperium Muska mogą być ograniczenia dotyczące budowy centrów danych sztucznej inteligencji, zużywających ogromne ilości energii.

Nowa gubernator Teksasu zapowiada wstrzymanie budowy kolejnych takich obiektów do czasu wprowadzenia zabezpieczeń dla lokalnych społeczności oraz zakończenie ulg podatkowych. Sprzeciwia się również planom rozbudowy kompleksu SpaceX w Boca Chica kosztem terenów parku stanowego.

Musk skomentował w serwisie X perspektywę ograniczeń dla centrów danych słowami: "Centra danych w kosmosie zaczynają wyglądać całkiem atrakcyjnie". Usunął też opublikowany wcześniej apel o głosowanie na republikanów.

Data centers in space looking pretty appealing right now — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2026 Rozwiń

"Wygląda na to, że moje kosmiczne lasery ingerencji w wybory tym razem nie zadziałały" - napisał w osobnym wpisie.

Guess my election-interfering space lasers didn’t work this time 🤷‍♂️ — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2026 Rozwiń