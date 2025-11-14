Trump zmienia zdanie w sprawie kawy i bananów

Stany Zjednoczone zawarły w czwartek porozumienia z Argentyną, Gwatemalą, Salwadorem i Ekwadorem. W ich ramach na towary z ostatniego z tych krajów będą obowiązywały cła w wysokości 15 proc., z kolei w przypadku pozostałych na poziomie 10 proc.
Banany i kawa. Trump zmienia zdanie
Ponadto zwolnione z podatków zostaną produkty rolne, których nie można wyprodukować w USA "w wystarczających ilościach", takich jak kawa czy banany, jak wynika z oświadczenia Białego Domu.
Umowa z Argentyną dotyczy również dostępu producentów wołowiny do rynków zagranicznych. Oba kraje "zobowiązały się do poprawy wzajemnych, dwustronnych warunków dostępu do rynku w zakresie handlu" produktem.
Wysokie ceny kawy
Trump i sekretarz skarbu Scott Bessent zobowiązali się niedawno do obniżenia cen kawy, które wzrosły w tym roku o około 20 proc. Bessent zasygnalizował również złagodzenie ceł na banany i inne owoce.
Nie najlepsza pogoda przyczyniają się do wysokich cen kawy i kakao - przyznała administracja Trumpa w czwartkowym oświadczeniu. Jak dodała, koszty powinny nieco spaść po złagodzeniu ceł, jeśli detaliści i hurtownicy przeniosą oszczędności na konsumentów.
Ekwador i Gwatemala są największymi eksporterami bananów do USA. Z kolei głównym dostawcą kawy jest Brazylia, jednak nie została włączona do rozmów.
Umowy celne USA
W kwietniu Trump zdecydował o nałożeniu taryf na produkty z niemal wszystkich państw świata. Prezydent argumentował podjęcie takich decyzji "wyjątkowym zagrożeniem" w postaci trwałego deficytu handlowego.
W ostatnich miesiącach USA zawarły umowy handlowe z Unią Europejską, Koreą Południową, Japonią, Kambodżą, Tajlandią i Malezją.
Autorka/Autor: skib/kris
Źródło: Reuters, BBC
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER