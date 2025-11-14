Trump zmienia zdanie w sprawie kawy i bananów

Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Stany Zjednoczone zawarły w czwartek porozumienia z Argentyną, Gwatemalą, Salwadorem i Ekwadorem. W ich ramach na towary z ostatniego z tych krajów będą obowiązywały cła w wysokości 15 proc., z kolei w przypadku pozostałych na poziomie 10 proc.

Banany i kawa. Trump zmienia zdanie

Ponadto zwolnione z podatków zostaną produkty rolne, których nie można wyprodukować w USA "w wystarczających ilościach", takich jak kawa czy banany, jak wynika z oświadczenia Białego Domu.

Umowa z Argentyną dotyczy również dostępu producentów wołowiny do rynków zagranicznych. Oba kraje "zobowiązały się do poprawy wzajemnych, dwustronnych warunków dostępu do rynku w zakresie handlu" produktem.

Wysokie ceny kawy

Trump i sekretarz skarbu Scott Bessent zobowiązali się niedawno do obniżenia cen kawy, które wzrosły w tym roku o około 20 proc. Bessent zasygnalizował również złagodzenie ceł na banany i inne owoce.

Nie najlepsza pogoda przyczyniają się do wysokich cen kawy i kakao - przyznała administracja Trumpa w czwartkowym oświadczeniu. Jak dodała, koszty powinny nieco spaść po złagodzeniu ceł, jeśli detaliści i hurtownicy przeniosą oszczędności na konsumentów.

Ekwador i Gwatemala są największymi eksporterami bananów do USA. Z kolei głównym dostawcą kawy jest Brazylia, jednak nie została włączona do rozmów.

Umowy celne USA

W kwietniu Trump zdecydował o nałożeniu taryf na produkty z niemal wszystkich państw świata. Prezydent argumentował podjęcie takich decyzji "wyjątkowym zagrożeniem" w postaci trwałego deficytu handlowego.

W ostatnich miesiącach USA zawarły umowy handlowe z Unią Europejską, Koreą Południową, Japonią, Kambodżą, Tajlandią i Malezją.

OGLĄDAJ: "Fakty po Faktach" w TVN24 i TVN24+