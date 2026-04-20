Ze świata Trump traci impet. To rekordowo niski wynik Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Zbliżają się negocjacje między USA a Iranem.

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Gospodarka pozostaje kluczowym problemem dla 29 proc. badanych, wyprzedzając zagrożenia dla demokracji (24 proc.), opiekę zdrowotną (12 proc.) i przestępczość (10 proc.). Największe obawy budzą inflacja i rosnące koszty życia - wskazało je 45 proc. ankietowanych. Aż 68 proc. negatywnie ocenia działania prezydenta Donalda Trumpa w tej sferze, a ponad połowa wyraża "zdecydowaną dezaprobatę".

W porównaniu z ubiegłym latem ogólny odsetek negatywnych ocen polityki gospodarczej wzrósł o siedem pkt proc. Spadek zaufania widoczny jest również w elektoracie partii rządzącej - wśród republikanów poparcie dla działań antyinflacyjnych administracji obniżyło się o 10 pkt proc.

Gorsze nastroje społeczne

Czterech na dziesięciu Amerykanów ocenia, że ich sytuacja finansowa jest dziś gorsza niż rok temu, przy czym różnice wyraźnie przebiegają wzdłuż linii partyjnych: 55 proc. demokratów i 46 proc. niezależnych deklaruje pogorszenie, podczas gdy 34 proc. republikanów uważa, że ich sytuacja się poprawiła. Niemal dwie trzecie respondentów wskazuje także rosnące ceny benzyny jako problem, szczególnie dotkliwy dla pracowników fizycznych i osób z wykształceniem podstawowym lub średnim.

Oceny działań prezydenta w związku z wojną z Iranem pozostają stabilne mimo ogłoszenia zawieszenia broni 8 kwietnia. Około jednej trzeciej badanych je popiera, przy wyraźnej polaryzacji: sprzeciw wyrażają niemal wszyscy demokraci i większość niezależnych, podczas gdy 74 proc. republikanów je aprobuje. 61 proc. Amerykanów sprzeciwia się dalszej eskalacji militarnej, a wśród osób poniżej 30. roku życia odsetek ten sięga 74 proc.

Sondaż wskazuje także na mieszane oceny polityki imigracyjnej – 44 proc. badanych ją popiera, co oznacza niewielką poprawę względem początku roku, choć większość nadal pozostaje krytyczna. Rośnie natomiast poparcie dla zaostrzenia przepisów wyborczych: trzy czwarte respondentów opowiada się za obowiązkowym dokumentem tożsamości przy głosowaniu, a większość z nich także za wymogiem potwierdzenia obywatelstwa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD