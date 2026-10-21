Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump ogłasza wsparcie dla republikanów. "To dla mnie wielki zaszczyt"

|
Donald Trump
Trump oferuje "dywidendę" po wyborach. Relacja Marcina Wrony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Donald Trump zapowiedział, że przeznaczy ponad 400 milionów dolarów na wsparcie republikanów przed wyborami połówkowymi. Większość tej kwoty została już przekazana między innymi na reklamy i wiece.

"Ze względu na moją wiarę w Partię Republikańską oraz wszystkie nasze programy i zasady, a zwłaszcza po tym, co zobaczyliśmy we Francji i w innych miejscach Europy, z przyjemnością ogłaszam, że w związku z najważniejszymi wyborami połówkowymi w historii naszego kraju wydałem już lub wydam do dnia wyborów ponad 400 milionów dolarów" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Przekazał, że ponad 300 mln dolarów zostało już przeznaczonych m.in. na reklamy, wiece i inne inicjatywy. "To dla mnie wielki zaszczyt móc przeznaczyć te środki na rzecz Partii Republikańskiej, która zrobiła tak wiele, by odciągnąć nasz kraj od krawędzi całkowitej zagłady" - dodał prezydent.

Miliardy na kampanię wyborczą

We wtorkowym wpisie Trump najprawdopodobniej miał na myśli komitet wyborczy super PAC MAGA Inc., który jest zarządzany przez jego sojuszników - zaznaczył "New York Times".  

Super PAC (Political Action Committee) to komitet wyborczy, który nie przekazuje zebranych pieniędzy sztabowi kandydata, lecz sam przeznacza je na akcje, mające go wesprzeć podczas kampanii wyborczej.

Kilka godzin przed publikacją wpisu przez Trumpa przedstawiciele Michaela R. Bloomberga, miliardera i byłego burmistrza Nowego Jorku, poinformowali, że przekaże on około 80 mln dolarów na wsparcie demokratów.

Załamanie notowań Trumpa tuż przed wyborami. Nowy sondaż
Dowiedz się więcej:

Załamanie notowań Trumpa tuż przed wyborami. Nowy sondaż

TVN24

Obietnica wyborcza Trump

Trump intensywnie angażuje się w kampanię wyborczą i niemal codziennie występuje na politycznych wiecach w różnych częściach kraju. Apeluje podczas nich do swoich zwolenników, by wyobrażali sobie, że oddając głos na kandydatów republikanów, w rzeczywistości głosują na niego.  

W przemówieniach prezydent przestrzega przed wygraną demokratów, popiera miejscowych republikańskich kandydatów i obiecuje "dywidendę Trumpa", czyli wypłatę pięciu tysięcy dolarów każdemu Amerykaninowi, jeśli republikanie wygrają wybory połówkowe. 

3 listopada wyborcy w USA wybiorą wszystkich 435 deputowanych do Izby Reprezentantów, 33 ze 100 senatorów, część gubernatorów. 

Obecnie w Izbie Reprezentantów i w Senacie większość mają republikanie. Chociaż ugrupowanie ma na ogół znaczną przewagę pod względem pozyskiwania funduszy, sondaże wskazują, że partia będzie miała trudności z utrzymaniem większości w obu izbach - podkreślił serwis Hill.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
WyboryUSADonald TrumpPartia Republikańska USA
Zobacz także:
protesty
Napięcie w Portugalii. Protestują przeciw cenom najmu
Ze świata
Benjamin Netanjahu
Politycy masowo korzystają ze sztucznej inteligencji
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła szóstka w Lotto Plus. Główna kumulacja nadal czeka
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie. Nowe dane
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: złożę wniosek o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera
Z kraju
iran shutterstock_2825142585
Presja ekonomiczna na Iran. "Zaczyna się panika"
Ze świata
shutterstock_1350977285
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Revolut
Awaria Revoluta usunięta. Aplikacja i płatności zostały przywrócone
Pieniądze
Microsoft logo budynek
Microsoft zapowiada nadzór nad agentami AI. "Nie można ufać"
Tech
walizka podróż lotnisko bagaż
Reforma praw pasażerów. Jest zielone światło Brukseli
Turystyka
Andrzej Domański
Sejm zdecydował w sprawie odwołania ministra finansów
Z kraju
pap_20260205_1CT (1)
Nowe zasady w spółkach Skarbu Państwa. Zaostrzenie wymogów
Z kraju
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Ceny gazu najwyższe od końca 2022 roku
Rynki
Zamieszki w Paryżu
Protesty uderzają w turystów. MSZ wydało ostrzeżenie
Turystyka
Pociągi stoją godzinę na stacjach z powodu zmiany czasu. Wyjaśniamy dlaczego
Zmiana czasu na zimowy. Pociągi staną na godzinę
Turystyka
Nord Stream 2
Drobny błąd mógł kosztować życie, poderwano myśliwce. "Saga się jeszcze nie skończyła"
Maja Piotrowska
komputer cyberatak
Popularna ulga zostanie zlikwidowana. Komisja zdecydowała
Pieniądze
Krajewska
DeepSeek zakazany w amerykańskich agencjach federalnych
Tech
wypalenie zawodowe
Problemy z Google Cloud. Firma wskazuje na problemy z zasilaniem
Tech
Donald Tusk
Rząd przyjął zmiany w 800 plus
Z kraju
apple logo budynek shutterstock_2728131943
Apple musi zmienić praktyki w Polsce. Jest decyzja UOKiK
Z kraju
Adam Szłapka
"Przedsiębiorcy zyskają dodatkowy czas". Rząd zadecydował
Dla firm
Prezydent Francji Emmanuel Macron i król Bahrajnu Hamad bin Isa Al Khalifa
Setki tysięcy ton diesla popłyną do Francji. Pałac ogłosił umowę
Ze świata
Warszawa ludzie metro
Nowy fundusz ma wspierać młodych. "Polska jest fenomenem gospodarczym"
Pieniądze
shutterstock_2684802017
Polacy "chcą znikać z sieci". Raptowny wzrost wniosków
Tech
Teheran, Iran
Zawoalowana groźba Iranu. Od nich "zależą wszystkie światowe dane internetowe"
Ze świata
samochody, warszawa
Co z obniżką cen gazu? Minister tłumaczy
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Efekt rewolucji na rynku. "Firmy dostają niepokojące pisma"
Dla firm
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Ceny paliw. Nowe stawki
Pieniądze
AfD
Potężny wyciek z AfD. W sieci setki tysięcy danych
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica