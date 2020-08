Trump wzywa do bojkotu amerykańskiego giganta

Prezydent USA Donald Trump wezwał do bojkotu firmy Goodyear Tire & Rubber. Trump oskarżył koncern z Ohio o "uprawianie polityki" w związku z wprowadzonym zakazem noszenia przez pracowników czapek z wyborczym hasłem prezydenta "Make America Great Again".

Donald Trump wzywa do bojkotu Goodyear

- Nie podoba mi się Goodyear, ponieważ to, co robią, to uprawianie polityki - powiedział Trump w Białym Domu. Zwrócił także uwagę, że to "haniebne", że firma uniemożliwia pracownikom noszenia ubrań wspierających ruch "Blue Lives Matter", na rzecz organów ścigania, jednocześnie zezwalając na wspieranie innych akcji, które określił mianem "marksistowskich".