Ze świata Trump o sezonowych przecenach w Walmarcie: na prośbę mojej administracji Oprac. Wiktor Knowski |

Trump: nikt nie pokazał tyle odwagi i nie dokonał takiego postępu jak Amerykanie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: QualityHD / Shutterstock.com

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"Świetna wiadomość! Właśnie zostałem poinformowany, że jeden z największych, najlepszych i najmądrzejszych sprzedawców detalicznych w Ameryce, Walmart, znacznie obniży ceny na prośbę mojej administracji z okazji 250. rocznicy powstania naszego wspaniałego kraju" - oznajmił Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social. Jako przykład obniżek podał prawie 15-procentową promocję na mieloną wołowinę.

Wpis Donalda Trumpa o obniżkach w sieci Walmart Źródło zdjęcia: Truth Social

"Walmart staje na wysokości zadania w wielkim i odważnym kierunku, a inni detaliści powinni pójść w ślady tych absolutnych Patriotów" - dodał.

Sezonowe obniżki w Walmart

W komunikacie prasowym firma powiadomiła, że obniży ceny w większości sklepów w kraju na produkty w związku z wakacjami, w tym na mieloną wołowinę (o 80 centów za funt), czipsy, kukurydzę, czy lody. W oświadczeniu nie wymieniono jednak ani rocznicy niepodległości, ani prośby prezydenta.

Jak podaje portal CNN, Trump powiązał zwykłą wyprzedaż sezonową z twierdzeniem, że jego administracja obniżyła koszty dla konsumentów. "Komentarze te przywodzą na myśl fałszywe komentarze Trumpa, jakoby tańszy koszyk dziękczynny w Walmart w zeszłym roku był zasługą 'znacznego spadku' cen artykułów spożywczych podczas jego obecnej kadencji" - ocenia CNN.

Według analizy stacji podobne przeceny są wprowadzane przez sklep co roku. Dodatkowo pojawiły się one tydzień przed wpisem prezydenta. Jak wynika ze strony Facbeookowej jednego ze sklepów sieci w Teksasie, wielopaki napojów gazowanych objęte obecną wyprzedażą były przecenione również zeszłego lata.

Wzrost cen w drugiej kadencji Trumpa

Walka ze wzrostem cen była jedną z kluczowych obietnic wyborczych Trumpa, lecz m.in. nałożone przez niego cła oraz wojna z Iranem przyczyniły się do wzrostu inflacji, obecnie będącej na najwyższym poziomie od trzech lat.

Przełożyło się to na coraz gorsze notowania Trumpa; w czerwcowym sondażu Marist University dla publicznego medium PBS, tylko 33 proc. wyborców wyrażało zadowolenie z polityki gospodarczej prezydenta, co było najgorszym wynikiem w historii prowadzonego od 2019 r. badania.