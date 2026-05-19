Trump wycofuje pozew. Możliwa kontrowersyjna ugoda

Prawnicy Trumpa, jego synów oraz firmy Trump Organization poinformowali o wycofaniu skargi w dokumencie złożonym w sądzie federalnym w Miami. Trump żądał w niej 10 mld dol. odszkodowania od IRS (Internal Revenue Service) za publikację jego danych podatkowych w 2019 i 2020 r. przez pracownika urzędu, Charlesa Littlejohna. Osoba ta przekazała dane prezydenta mediom.

Littlejohn, który ujawnił wówczas także dane podatkowe innych najbogatszych ludzi świata, przyznał się do winy i w 2024 r. został skazany na pięć lat więzienia.

Ugoda z Trumpem

Do wycofania pozwu dochodzi po doniesieniach, że IRS - nad którym Trump sprawuje władzę - zamierza zawrzeć ugodę z prezydentem i utworzyć specjalny, kontrolowany przez Trumpa fundusz w wysokości 1,776 miliarda dolarów (1776 to rok Deklaracji Niepodległości USA), który miałby służyć wypłaceniu rekompensat osobom powiązanym z Trumpem, rzekomo niesprawiedliwie ściganym przez wymiar sprawiedliwości za kadencji Joe Bidena.

Według telewizji ABC Trump wycofał pozew w związku z zawarciem ugody, choć informacje o ugodzie jeszcze nie zostały oficjalnie potwierdzone.

"Fundusz korupcyjny"

Zarówno sam pozew, jak i doniesienia o ugodzie budziły duże kontrowersje i zarzuty o próbę kradzieży publicznych pieniędzy lub wykorzystywania urzędu głowy państwa dla wzbogacania siebie i swoich sojuszników.

- Ta administracja jest przesiąknięta korupcją od góry do dołu, ale pospieszne zawarcie ugody, która ma na celu kradzież 1,7 miliarda dolarów z pieniędzy podatników na fundusz korupcyjny, zanim sędzia zdąży odrzucić twój bezwartościowy pozew, byłoby jednym z najbardziej korupcyjnych aktów w historii amerykańskiej polityki - powiedział w ubiegłym tygodniu senator demokratów Ron Wyden.

