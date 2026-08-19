Zwrot w sprawie ceł Trumpa. "Wstrzymałem"

Donald Trump w drodze powrotnej do Waszyngtonu po weekendzie golfowym w New Jersey Źródło wideo: US NETWORK POOL Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Wstrzymałem 50-procentowe cła na Kanadę, które miały wejść w życie jutro rano na okres trzech dni, ponieważ Kanada i USA - pod warunkiem sfinalizowania dokumentów - ZAWARŁY POROZUMIENIE! Wielki rurociąg Keystone XL, dawno temu pogrzebany przez Śpiącego Joe Bidena, może zostać wskrzeszony!" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Wcześniej tego dnia prezydent USA rozmawiał na temat ceł z premierem Kanady Markiem Carneyem. Jak podał Reuters, była to ich druga rozmowa w tym tygodniu, a negocjatorzy obu stron od wielu tygodni prowadzili intensywne rozmowy.

- Kontynuując te działania, Kanada pozostaje skoncentrowana na budowie silniejszej, bardziej niezależnej i bardziej konkurencyjnej gospodarki krajowej- skomentował Carney w swoim oświadczeniu.

Zakres wstępnego porozumienia pomiędzy USA a Kanadą

Biuro przedstawiciela handlowego USA Jamiesona Greera poinformowało, że porozumienie będzie obejmować "szeroki dostęp do rynku dla wszystkich amerykańskich towarów, zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa gospodarczego, ujednolicenie zasad handlu cyfrowego" oraz inne postanowienia.

W opublikowanej na stronie Białego Domu proklamacji Trump napisał, że otrzymał od Kanady zobowiązanie do rozwiązania amerykańskich zastrzeżeń dotyczących ceł na produkty mleczne, napoje alkoholowe i pojazdy silnikowe.

Amerykańscy urzędnicy nie przedstawili jednak dalszych szczegółów, a rząd Kanady nie potwierdził treści ewentualnego porozumienia.

Zapowiedź ceł Trumpa na Kanadę

Trump zapowiedział 20 lipca, że od 19 sierpnia zaczną obowiązywać 50-procentowe cła na niektóre towary z Kanady: od wina, przez kije hokejowe, po cement. W uzasadnieniu decyzji Biały Dom napisał, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty (przemysł motoryzacyjny, mleczarski i alkoholowy). Chodziło m.in. o zasady kwotowego zarządzania produkcją mleczną w Kanadzie oraz wstrzymanie importu amerykańskich alkoholi i win, które w ub.r. wprowadziły kanadyjskie prowincje.

Jak napisał dziennik "Wall Street Journal", cła, które miały objąć pięć procent kanadyjskiego eksportu do USA, mogły doprowadzić do większego konfliktu handlowego.

Zapowiadając taryfy Trump powołał się na zapisy ustawy z 1930 r., która pozwala na nałożenie ich w wysokości do 50 proc. bez zgody Kongresu, jeśli stwierdzono, że dany kraj dyskryminuje towary z USA.

Groźba działań odwetowych

Kiedy w lipcu br. Trump zagroził nałożeniem ceł, jeśli Waszyngton i Ottawa nie osiągną porozumienia, Carney zadeklarował, że Kanada jest gotowa do rozmów, ale będzie wspierać i chronić swoją gospodarkę. Podkreślał wówczas, że nie wyklucza też podjęcia działań odwetowych.

Rurociąg Keystone XL, o którym prezydent USA napisał we wtorek wieczorem, miał transportować kanadyjską ropę do amerykańskich rafinerii. Pierwsza administracja Trumpa dała zielone światło na realizację tego projektu. Zgodę na budowę odwołał jednak na początku urzędowania Joe Biden.