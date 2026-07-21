Ze świata Od alkoholu po cement. Trump wprowadza nowe cła na produkty z Kanady Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Trump o modernizacji nowego Air Force One Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: GRAEME SLOAN/PAP/EPA

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Trump podpisał w poniedziałek trzy proklamacje nakładające cła na podstawie sekcji 338 ustawy taryfowej z 1930 r. Pozwala ona na nałożenie ceł w wysokości do 50 proc. na import z określonych krajów bez zgody Kongresu, jeśli stwierdzono, że dany kraj dyskryminuje towary z USA.

Prezydent USA Donald Trump Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/PAP/EPA

USA wprowadza nowe cła na Kanadę

Nowe taryfy są "odpowiedzią na dyskryminacyjne traktowanie amerykańskich produktów przez Kanadę" - przekazała administracja USA. Cła mają wejść w życie 30 dni po podpisaniu proklamacji. Dotyczą wielu różnych towarów: od wina, przez kije hokejowe, po cement - wymienił Biały Dom.

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Według administracji, podejmując decyzję o nowych cłach, prezydent "zapewnia równe warunki konkurencji dla kluczowych amerykańskich produktów eksportowych, tj. samochodów, alkoholu i produktów mlecznych". W ocenie CNN 50-procentowe taryfy grożą wybuchem rozległej wojny handlowej z drugim największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych.

Trump o pożarach w Kanadzie: umyślne zaniedbanie

W ostatnich dniach Trump wspominał, że chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych, które spowodowały pożary lasów w Kanadzie. "Obciążamy Kanadę odpowiedzialnością za to, że nie dba ona należycie o swoje lasy i porastające je zarośla, w wyniku czego do Stanów Zjednoczonych przedostaje się niepotrzebnie brudne, zanieczyszczone i szkodliwe dla zdrowia powietrze, którego jakość jest niebezpieczna i całkowicie niedopuszczalna" - napisał w mediach społecznościowych prezydent.

Wpis Donalda Trumpa o pożarach w Kanadzie Źródło zdjęcia: Truth Social

"Jest to umyślne zaniedbanie (willful negligence), które staje się coroczną praktyką i kosztuje Stany Zjednoczone miliardy dolarów; koszty tego zanieczyszczenia muszą z konieczności zostać doliczone do opłat celnych, które Kanada obecnie uiszcza" - dodał. W niedzielę prezydent USA widział się z premierem Kanady Markiem Carneyem podczas finałowego meczu mistrzostw świata w piłce nożnej.

Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji powiedział jednak Axiosowi, że nowe cła nie są związane z pożarami lasów. Dodał, że rozwiązania w tej kwestii nadal są rozważane.